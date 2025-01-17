Но всё пока упирается в низкую производительность.

Parallels Desktop, популярное решение для виртуализации на Mac, получило поддержку эмуляции x86-архитектуры в версии 20.2. Это позволяет запускать 64-битные версии Windows 10, Windows 11, Windows Server и отдельных дистрибутивов Linux на компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon. Ранее Parallels Desktop поддерживал только ARM-версию Windows 11 на M1 и более поздних чипах.

Обновление открывает новые возможности для пользователей, которые ранее не могли работать с несовместимыми приложениями из-за ограничений ARM-версий Windows и Linux. Разработчики теперь могут тестировать свои продукты в x86-окружении, IT-администраторы получили возможность запускать такие программы, как Active Directory, а обычные пользователи — более широкий спектр приложений и игр. Также можно создавать новые виртуальные машины с Windows 10 21H2 и Windows Server 2022.

Однако стоит учесть, что эмуляция x86 находится на ранней стадии разработки. Parallels предупреждает о низкой производительности: загрузка виртуальной машины может занимать от 2 до 7 минут, а общая отзывчивость системы будет низкой из-за необходимости трансляции x86-инструкций «на лету».

Кроме того, в текущей версии отсутствует поддержка USB-устройств, вложенной виртуализации (например, WSL2 в Windows) и оптимизированной технологии гипервизора от Parallels. Также не поддерживаются 32-битные операционные системы и старые версии Windows, такие как Windows 7.

Поскольку речь идёт о предварительной версии технологии, функция эмуляции x86 по умолчанию скрыта. Чтобы её активировать, нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши по виртуальной машине, помеченной как «Несовместимая», и выбрать пункт «Запустить с использованием эмулятора». Также доступ к эмулятору можно получить через интерфейс командной строки Parallels.