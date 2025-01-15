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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Около 9 млн пользователей «Яндекс Браузера» ежемесячно сталкиваются с онлайн-мошенничеством
Аудитория браузера насчитывает свыше 85 миллионов пользователей.

Каждый месяц около 9 миллионов пользователей «Яндекс Браузера» в России сталкиваются с киберугрозами: фишинговыми ресурсами, мошенническими интернет-магазинами и сайтами, содержащими вредоносное ПО. Это выяснилось благодаря анализу срабатываний защитных механизмов браузера, предупреждающих о потенциальной опасности.

Мобильные пользователи — особенно уязвимая группа. 5,5 миллионов из них ежемесячно рискуют попасть на вредоносные сайты со своих смартфонов. Причём пользователи Android оказываются в зоне риска чаще владельцев iOS-устройств — разница составляет порядка 10%. Возможно, это связано с особенностями использования разных операционных систем и предпочтениями самих злоумышленников.

Статистика Роскомнадзора подтверждает рост киберпреступности: за 2024 год ведомство заблокировало более 32 тысяч фишинговых сайтов и 167 ресурсов, распространяющих вредоносное ПО. Аналитики F.A.C.C.T. Digital Risk Protection также отмечают увеличение числа поддельных сайтов. На каждый крупный бренд приходится более 10 тысяч таких ресурсов — на 28% больше, чем годом ранее. Количество фишинговых ссылок, направленных на кражу банковских данных, выросло с 2441 до 3714 на бренд, а число скам-ресурсов, через которые пользователи переводят деньги мошенникам, увеличилось с 5437 до 6398.

Даже предупреждения браузера не всегда останавливают пользователей: 17,2% владельцев компьютеров и 12,5% пользователей смартфонов игнорируют сигналы тревоги. Интересно, что мужчины делают это в 2,3 раза чаще женщин. А среди мобильных пользователей владельцы Android склонны пренебрегать предупреждениями чаще, чем пользователи iPhone.

«Яндекс Браузер» насчитывает более 85 миллионов пользователей, что составляет примерно 80% российской интернет-аудитории (110 миллионов человек по данным правительства на конец сентября 2024 года).

#программное обеспечение #браузеры #российское по #яндекс браузер
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