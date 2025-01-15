Но какой ценой?

В декабре 2024 года российская социальная сеть «ВКонтакте» впервые превзошла YouTube по месячной аудитории. Согласно исследованию Mediascope, проведённому для РБК, «ВКонтакте» охватила почти 92 миллиона пользователей старше 12 лет (учитывая мобильные устройства и компьютеры). YouTube же привлёк 89,6 миллиона россиян.

Замедление работы YouTube в России сказалось на его популярности. Месячная аудитория платформы уменьшилась на 6% по сравнению с декабрём 2023 года и на 1,8% относительно ноября 2024-го. В то же время «ВКонтакте» расширила свою пользовательскую базу на 2,8% за год. Пик посещаемости YouTube за последние два года был зафиксирован в марте 2024 года – свыше 96 миллионов пользователей.

Среднесуточная аудитория YouTube также сократилась – на 21% в годовом выражении и на 9% в сравнении с ноябрем 2024 года, составив 42,1 миллиона человек. «ВКонтакте» продемонстрировала более высокий показатель – 57,2 миллиона. Представители российской соцсети объясняют рост популярности развитием сервисов «VK Видео» и «VK Клипы», усовершенствованием рекомендательных алгоритмов и расширением возможностей монетизации для создателей контента.

Эксперты подчёркивают, что «ВКонтакте», в отличие от YouTube, представляет собой многофункциональную платформу, не ограничиваясь только видеохостингом. Несмотря на незначительное падение популярности YouTube, конкуренция с ним остаётся серьёзным вызовом, учитывая объём уникального контента и развитые инструменты заработка американского сервиса. Российской платформе для дальнейшего развития необходимо предложить авторам более привлекательные условия монетизации и активно привлекать новых блогеров.

Инерционность пользовательских привычек также играет свою роль: многие продолжают пользоваться YouTube, несмотря на технические сложности, из-за привычки и большого объёма интересующего их контента.