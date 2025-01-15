Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«ВКонтакте» вышла вперёд, впервые обогнав YouTube по аудитории в России
Но какой ценой?

В декабре 2024 года российская социальная сеть «ВКонтакте» впервые превзошла YouTube по месячной аудитории. Согласно исследованию Mediascope, проведённому для РБК, «ВКонтакте» охватила почти 92 миллиона пользователей старше 12 лет (учитывая мобильные устройства и компьютеры). YouTube же привлёк 89,6 миллиона россиян.

Замедление работы YouTube в России сказалось на его популярности. Месячная аудитория платформы уменьшилась на 6% по сравнению с декабрём 2023 года и на 1,8% относительно ноября 2024-го. В то же время «ВКонтакте» расширила свою пользовательскую базу на 2,8% за год. Пик посещаемости YouTube за последние два года был зафиксирован в марте 2024 года – свыше 96 миллионов пользователей.

Среднесуточная аудитория YouTube также сократилась – на 21% в годовом выражении и на 9% в сравнении с ноябрем 2024 года, составив 42,1 миллиона человек. «ВКонтакте» продемонстрировала более высокий показатель – 57,2 миллиона. Представители российской соцсети объясняют рост популярности развитием сервисов «VK Видео» и «VK Клипы», усовершенствованием рекомендательных алгоритмов и расширением возможностей монетизации для создателей контента.

Эксперты подчёркивают, что «ВКонтакте», в отличие от YouTube, представляет собой многофункциональную платформу, не ограничиваясь только видеохостингом. Несмотря на незначительное падение популярности YouTube, конкуренция с ним остаётся серьёзным вызовом, учитывая объём уникального контента и развитые инструменты заработка американского сервиса. Российской платформе для дальнейшего развития необходимо предложить авторам более привлекательные условия монетизации и активно привлекать новых блогеров.

Инерционность пользовательских привычек также играет свою роль: многие продолжают пользоваться YouTube, несмотря на технические сложности, из-за привычки и большого объёма интересующего их контента.

#youtube #российское по #вконтакте
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
168
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
182
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
48
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
6
Амстердамский эксперимент показал, как семьи могут сократить расходы на энергию примерно на 50%
11
Про необычные и загадочные телепередачи российского телевидения
+
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
12
Про искусственный интеллект в играх
21
Видеокарты Intel ARK против GeForce против Radeon - личное мнение
8
О преимуществах серии видеокарт GeForce RTX 50 в Adobe Premiere Pro 2025
2

Сейчас обсуждают

Алексей Исаков
14:21
Фееричный бред! много лет пользуюсь красными картами. процессор сейчас синий, следующий будет красный. ничего такого не видел. Правда всегда под виндой и без всего этого непонятного софта который опис...
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Nvidia&Intel Hater
14:16
все так делают.тут самый смак
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
linux4ever
14:15
Мне вот постоянно рассказывают, что в Windows НИКОГДА и НИЧЕГО не ломается.
Ubisoft выпустила обновления для AC Origins и Valhalla, устраняющие проблемы в Windows 11 24H2
Nvidia&Intel Hater
14:13
теоретически можно запустить игры с вкл лучами с дикими тормозами на 1070.были такие извраты.там обработка на шейдерные обычные процы перекладывается
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Стас Рощин
14:03
База
Видеокарты Intel ARK против GeForce против Radeon - личное мнение
Стас Рощин
14:01
Довольно скупой пост. Мало информации и последовательности анализа. Я вот сидел на rx 6600, легенда бюджетной сборки нашего времени. И решил заплатить за тест драйв синему лагерю взяв arc a 750 в конц...
Видеокарты Intel ARK против GeForce против Radeon - личное мнение
Роман Белый
14:00
RX 580 Forever and ever and always! ))
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
San Sanich
14:00
12 гб при пропускной способности какой? GDDR7 128*28 ГГц / 8 = 448 гигабайт в секунду. Для GDDR6 192*20 / 8 = 480 гигабайт в секунду. То есть псп будет всë равно ниже чем у B580 равно как и отзывчивос...
GeForce RTX 5060 получит 12 ГБ видеопамяти GDDR7
Роман Белый
13:57
Дааа.. ужжж.. Лох..это судьба ))) В натуре нытик..
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Cerberus Первый
13:56
Что мешает России запретить продавать газ и нефть в сша и на запад? Ну или чипы российского производства?
Samsung Galaxy S25 Slim получит камеры Galaxy S25 Ultra и экран от Galaxy S25 Plus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем