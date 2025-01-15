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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
TikTok готовится отключить американских пользователей уже в воскресенье
Личные данные можно будет сохранить, но приложением пользоваться не получится.

Формально, вступающий в силу 19 января американский закон о запрете TikTok не требует моментальной блокировки приложения, просто одноимённое приложение пропадёт из магазинов приложений Apple и Google, а сама социальная сеть лишится поддержки технических партнёров и рекламодателей. Судя по всему, TikTok не намерена продлевать свою агонию в США, поскольку Reuters со ссылкой на The Information сообщает, что китайская социальная сеть подготовилась к блокировке американских пользователей с грядущего воскресенья.

Источник изображения: Unsplash, May Gauthier

Американские пользователи TikTok с 19 января будут получать всплывающее уведомление о том, что социальная сеть вынуждена прекратить свою работу на территории США, а также перенаправляться на сайт с разъяснениями. Пользователи получат возможность скачать и сохранить личные данные, но доступ к приложению для них будет блокироваться. Данные изменения могут коснуться примерно 170 млн американцев, которые являются пользователями TikTok.

#сша #tiktok #социальные сети #запрет tiktok
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