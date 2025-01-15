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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Сотрудники TikTok продолжат работать в США после запрета социальной сети по закону
И получать зарплату в сочетании с прочими выгодами.

Ещё в апреле прошлого года правительство США приняло закон, по которому с 19 января социальная сеть TikTok окажется под запретом в юрисдикции данной страны, если материнская китайская компания ByteDance не согласится продать свой американский бизнес какой-то из местных структур. Слухи приписывали руководству TikTok намерения продать профильные активы Илону Маску, но представители компании эту информацию вчера успели опровергнуть. Как сообщает Reuters, руководство TikTok не теряет надежды сохранить американский бизнес, о чём можно судить хотя бы по содержанию корпоративной рассылки, адресованной американским сотрудникам социальной сети.

Источник изображения: Unsplash, Jonathan Kemper

В США TikTok обеспечивает работой почти 7000 человек, а её пользовательская база насчитывает 170 млн человек. Даже если 19 января вступит в силу запрет на работу TikTok в США, одноимённая компания продолжит свою деятельность, сотрудники смогут приходить в офисы и получать зарплату. Фактически, 19 января Google и Apple просто должны будут удалить приложение TikTok из своих магазинов приложений, а уже установленные экземпляры продолжат функционировать, как и необходимая инфраструктура. Впрочем, поскольку американским компаниям будет запрещено взаимодействовать с TikTok, социальная сеть в США со временем всё равно перестанет работать по техническим причинам. Однако, до этого TikTok может добиться каких-то послаблений при новом политическом руководстве США, а потому она сейчас не спешит с сокращением штата сотрудников.

#сша #tiktok #bytedance #запрет tiktok
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