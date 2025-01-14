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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft тестирует повышение цен на офисный пакет Microsoft 365 сразу на 45%
Просто в 2025 году редмондцы потратят 80 миллиардов долларов на центры обработки данных для ИИ.

Компания Microsoft уведомила пользователей пакета Microsoft 365 в шести странах Азиатско-Тихоокеанского региона о существенном повышении цен при продлении подписки. Австралийские пользователи, столкнувшиеся с ростом стоимости жизни, особенно остро отреагировали на это известие. В онлайн-пространстве многие обвиняют Microsoft в завышении цен, подчёркивая, что ряд функций ИИ, предлагаемых в M365, доступны бесплатно у других поставщиков.

Повышение цен затронуло Австралию, Новую Зеландию, Малайзию, Сингапур, Тайвань и Таиланд. Стоимость годовой подписки Microsoft 365 Family в Австралии, например, вырастет с 139 до 179 австралийских долларов (с 85,5 до 110 долларов США) – почти на 29%. Цена на M365 Personal подскочит с 109 до 159 австралийских долларов (с 67 до 98 долларов США), что составляет почти 46%. На веб-сайте Microsoft в Австралии указаны новые цены – 159 и 179 австралийских долларов за подписки Personal и Family соответственно.

Microsoft объясняет рост цен расширением функционала Microsoft 365 за последние 12 лет, включая улучшенную защиту с Microsoft Defender, творческие инструменты, такие как Clipchamp, многочисленные усовершенствования Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook, а также новые функции, такие как Microsoft Copilot и Microsoft Designer. Компания утверждает, что пользователи могут выбрать версию Microsoft 365 без Copilot, избежав таким образом повышения цены. Однако на практике этот вариант сложно найти: он появляется только при отмене подписки. Поиск «классической» версии M365, о которой упоминал представитель Microsoft, также не дал результатов.

Хотя Microsoft не подтвердила, будет ли повышение цен в других регионах и затронет ли оно корпоративные лицензии, компания заявила, что цель изменений — «прислушаться, изучить и улучшить». Выбор шести стран Азиатско-Тихоокеанского региона для тестирования реакции клиентов не случаен: эти страны отличаются высоким уровнем благосостояния и повсеместного внедрения самых актуальных технологий. Возможно, негативный отклик заставит Microsoft пересмотреть свою ценовую политику. В конце концов, кому-то придётся оплачивать 80 миллиардов долларов, которые Microsoft планирует потратить на центры обработки данных в 2025 году, большинство из которых будут использоваться для работы с ИИ.

#microsoft #microsoft 365 #офисные программы
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ARGUMENT_600
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Про искусственный интеллект в играх
Ghosteer
16:07
PC Games Hardware, а вот теперь всё тоже самое адресуйте - Nvidia))
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Чато -- -- Бот
16:06
Надо будет вечером качнуть сей мувик да пересмотреть, ностальгируя. Спасибо за наводку, автор.
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FelsheR-zzzzz
16:05
Вот это преступление, а разбомбить не работающий советский трубопровод - нет, никто не пострадает и на него всем пох. Вы и сами трубы растащите - следов не останется.
Зеленский снова нахамил в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо
aoxoa1
15:58
А не надо за них беспокоиться. За себя надо. Если бы наши так делали, может ничего и не было бы. А то больше, больше, больше от года к году их снабжать... цены ронять. Кому от этого хорошо?
Gigabyte представила свой новый мини-ПК с процессором AMD Ryzen 7 8840U
Nvidia&Intel Hater
15:52
что ты общаешься с этим трусонюхом,это же дыбыл.быстрей бы чтоль бусифицировали его
Зеленский снова нахамил в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо
FelsheR-zzzzz
15:47
Коммунистам лишние голоса не помешают. Чисто популизм. Капиталисты ни чего никогда постым смертным не дадут. Деньги это средство управления людьми - раздавать их никто не станет. Ваучеры уже раздавал...
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aoxoa1
15:46
Они и спг импортируют. Чем больше газовозов разгрузятся где-нить в Турции, Греции или Германии, тем меньше попадет бритам. А газовозы идут разгружаться в последние указанные точки - потому что надо ...
Gigabyte представила свой новый мини-ПК с процессором AMD Ryzen 7 8840U
OgoGoLog
15:46
Странный сарказм. Яндекс с беспилотными системами не на много отстал от той же Теслы. Тут явно прослеживается очередная попытка заранее устранить неугодных конкурентов для "рыночка"
США запретили эксплуатацию на дорогах страны автомобилей с бортовыми системами китайской и российской разработки
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