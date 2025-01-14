Просто в 2025 году редмондцы потратят 80 миллиардов долларов на центры обработки данных для ИИ.

Компания Microsoft уведомила пользователей пакета Microsoft 365 в шести странах Азиатско-Тихоокеанского региона о существенном повышении цен при продлении подписки. Австралийские пользователи, столкнувшиеся с ростом стоимости жизни, особенно остро отреагировали на это известие. В онлайн-пространстве многие обвиняют Microsoft в завышении цен, подчёркивая, что ряд функций ИИ, предлагаемых в M365, доступны бесплатно у других поставщиков.

Повышение цен затронуло Австралию, Новую Зеландию, Малайзию, Сингапур, Тайвань и Таиланд. Стоимость годовой подписки Microsoft 365 Family в Австралии, например, вырастет с 139 до 179 австралийских долларов (с 85,5 до 110 долларов США) – почти на 29%. Цена на M365 Personal подскочит с 109 до 159 австралийских долларов (с 67 до 98 долларов США), что составляет почти 46%. На веб-сайте Microsoft в Австралии указаны новые цены – 159 и 179 австралийских долларов за подписки Personal и Family соответственно.

Microsoft объясняет рост цен расширением функционала Microsoft 365 за последние 12 лет, включая улучшенную защиту с Microsoft Defender, творческие инструменты, такие как Clipchamp, многочисленные усовершенствования Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook, а также новые функции, такие как Microsoft Copilot и Microsoft Designer. Компания утверждает, что пользователи могут выбрать версию Microsoft 365 без Copilot, избежав таким образом повышения цены. Однако на практике этот вариант сложно найти: он появляется только при отмене подписки. Поиск «классической» версии M365, о которой упоминал представитель Microsoft, также не дал результатов.

Хотя Microsoft не подтвердила, будет ли повышение цен в других регионах и затронет ли оно корпоративные лицензии, компания заявила, что цель изменений — «прислушаться, изучить и улучшить». Выбор шести стран Азиатско-Тихоокеанского региона для тестирования реакции клиентов не случаен: эти страны отличаются высоким уровнем благосостояния и повсеместного внедрения самых актуальных технологий. Возможно, негативный отклик заставит Microsoft пересмотреть свою ценовую политику. В конце концов, кому-то придётся оплачивать 80 миллиардов долларов, которые Microsoft планирует потратить на центры обработки данных в 2025 году, большинство из которых будут использоваться для работы с ИИ.