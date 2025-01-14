Чтобы у него стало два икса.

Девятнадцатого января суд должен решить судьбу социальной сети TikTok в США, и агентство Bloomberg подчёркивает, что для материнской компании ByteDance приоритетом является победа в судебном заседании, но если этого не случится, китайская сторона готова продать свой бизнес в США Илону Маску (Elon Musk), если тот заинтересуется таким приобретением.

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Как известно, с 2022 года Маск владеет бывшей Twitter, которую позже переименовал в X. Аудитория TikTok в США насчитывает около 170 млн пользователей, и Маск мог бы заинтересоваться возможностью расширения аудитории своей платформы за счёт поглощения китайской площадки TikTok. Кроме того, его компания xAI нуждается в источнике пользовательских данных для обучения языковых моделей, и контент из американской части TikTok тоже может быть полезен Маску в этом смысле.

Впрочем, такой исход затруднён как минимум двумя факторами. Во-первых, стоимость американских активов TikTok лежит в пределах от $40 до $50 млрд, и даже самому богатому человеку планеты найти подобную сумму свободных средств будет не так просто. Во-вторых, китайские власти могут косвенно влиять на сделки с участием TikTok, поскольку рекомендательный алгоритм этой социальной сети представляет стратегическую ценность для китайской экономики, и это даёт правительству КНР право блокировать эту сделку с Маском в случае необходимости.