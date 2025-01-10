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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Сайт Stack Overflow находится в кризисе из-за растущей популярности ИИ-сервисов для программистов
Владельцы форума сами виноваты, приняв недальновидное решение.

Форум для разработчиков Stack Overflow, некогда источник бесценных знаний, переживает глубокий кризис. Количество ежемесячных вопросов упало до уровня 2009 года – около 30 тысяч. Многие пользователи винят в этом искусственный интеллект.

Stack Overflow всегда был важным ресурсом для программистов. Здесь можно было найти решение практически любой проблемы, благодаря обширной базе знаний, созданной самими пользователями. Эта база данных стала золотой жилой для ИИ: сделки с GitHub, Google и OpenAI принесли владельцу форума, компании Prosus, значительную прибыль.

Однако с 2020 года количество вопросов на Stack Overflow стабильно снижается. Появление GitHub Copilot в 2021 году, решений типа Devin, а также ChatGPT в ноябре 2022 года, дало разработчикам альтернативные источники информации. Инструменты на основе генеративного ИИ предлагают быстрые ответы на любые вопросы, часто опираясь на данные с самого Stack Overflow.

Впрочем, некоторые пользователи сомневаются, что причина упадка только в ИИ. Обсуждения о «гибели» Stack Overflow начались задолго до появления широкодоступных инструментов генеративного ИИ. Кроме того, форум запрещает ответы, сгенерированные ИИ, стремясь сохранить чистоту данных и предоставить пользователям надежные советы, проверенные людьми. Это часть бизнес-модели Stack Overflow в эпоху ИИ – «Знания как услуга» (Knowledge-as-a-Service).

Более вероятной причиной считается ухудшение атмосферы на форуме. Пользователи жалуются на враждебность, элитизм и токсичность в ответах на вопросы. Это отпугивает новичков и подрывает основную ценность Stack Overflow как платформы для обмена знаниями. Альтернативы Stack Overflow пока нет. GitHub предлагает децентрализованные обсуждения, Reddit разбит на множество подфорумов с разной популярностью. Также ни одна из этих платформ не проводит таких масштабных исследований, как ежегодный опрос разработчиков Stack Overflow, отслеживающий популярность языков программирования.

Сделка по приобретению Stack Overflow в 2021 году, увольнение менеджеров сообщества и смещение фокуса в сторону корпоративных клиентов, многими воспринимались как предвестники упадка.

#программирование #сервисы #stack overflow
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