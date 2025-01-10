А вы думали, что эти простые «таблетки» просто так не банятся?

В серии постов на платформе X бывший сотрудник Microsoft, @Barnacules, рассказал о том, как активировать Windows 10 и 11 с помощью неавторизованных KMS-серверов, фактически поощряя пиратство. Он утверждает, что Microsoft не волнует использование Windows 11 без лицензии, поскольку «вы и есть продукт», ссылаясь на многочисленные рекламные объявления и раздражающие функции в операционной системе.

KMS (Key Management Service) – технология, используемая Microsoft для активации продуктов в корпоративной среде. Компании используют авторизованные KMS-серверы для активации Windows и Office. Обычные пользователи применяют стандартные ключи активации, приобретенные у официальных продавцов или на «сомнительных» площадках, которые, по словам автора, также не беспокоят Microsoft, несмотря на частые жалобы.

Однако KMS также является популярным методом пиратства. Взломанные и сторонние серверы используются для активации продуктов Microsoft без какой-либо оплаты. @Barnacules, имеющий более 100 тысяч подписчиков, по сути, пропагандирует пиратство несмотря на то, что участвовал в разработке и выпуске основных версий Windows.

Несмотря на мнение бывшего сотрудника, пиратство остается нарушением лицензионного соглашения, независимо от того, читали ли вы его или нет, и что вы думаете о современном подходе Microsoft к своей операционной системе. Использование пиратского программного обеспечения подвергает риску заражения вредоносным ПО и программами-вымогателями. Кроме того, вы лишаетесь права на техническую поддержку. Но актуальны ли эти тезисы в РФ и РБ в 2025 году - вопрос открытый.