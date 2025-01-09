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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
BMW показала обновлённую систему iDrive с эффектом дополненной реальности, которая выводит графику «поверх» изображения дороги
Она должна появиться в новых автомобилях компании до конца 2025 года.

На выставке CES 2025 компания BMW представила новую операционную систему iDrive с впечатляющей функцией — панорамным проекционным дисплеем (HUD), занимающим всё лобовое стекло.

Эта футуристическая система включает новый руль с тактильными кнопками и систему дополненной реальности, которая проецирует навигационные подсказки и данные от систем помощи водителю прямо на лобовое стекло, поверх изображения дороги. Создается эффект, будто эта информация находится в реальном мире перед автомобилем. Самое заметное изменение по сравнению с предыдущей версией iDrive — отказ от традиционной приборной панели в пользу её цифровой версии, проецируемой на лобовое стекло.

Новая система дебютирует в пока безымянном кроссовере X-серии, построенном на полностью электрической платформе Neue Klasse. Премьера автомобиля ожидается в конце 2025 года. BMW, как и многие другие автопроизводители, следует минималистичному подходу Tesla, сокращая количество экранов и физических элементов управления.

BMW не первая компания, отказавшаяся от приборной панели в пользу проекции на лобовое стекло. Однако для бренда, известного слоганом «Ultimate Driving Machine», это необычный шаг, учитывая традиционную приверженность водителей BMW классическим приборам. По словам технического директора компании Франка Вебера, новая система — это не просто видеоэкран, а дополнительный уровень дополненной реальности, который улучшает взаимодействие водителя и автомобиля с дорогой.

BMW уже демонстрировала панорамный iDrive на CES 2023 в концепте iVision Dee. Дисплей, расположенный на узкой чёрной полосе внизу лобового стекла, отображает скорость, информацию от систем помощи водителю, данные о светофорах и дорожных знаках, навигационные подсказки и уровень заряда. Он настраивается индивидуально, позволяя водителю выбирать нужную информацию. В отличие от других HUD, изображение видно и водителю, и пассажиру.

Навигационные подсказки и данные ADAS интегрированы в HUD. Например, маршрут подсвечивается зеленым при использовании навигации и систем помощи водителю. BMW уже предлагает функции автономного вождения на отмеченных автомагистралях. Несмотря на то, что изображение проецируется на лобовое стекло, оно не является специальным и не потребует дополнительных затрат на замену в случае повреждения.

Помимо HUD, BMW представила новый ромбовидный центральный экран информационно-развлекательной системы с настраиваемым интерфейсом. Пользователи могут перетаскивать часто используемые приложения на главный экран. BMW планирует запустить собственный магазин приложений, включая платные функции, например, специальные пакеты подсветки. Система на базе искусственного интеллекта анализирует поведение водителя и предлагает соответствующие функции. Кроме того, BMW использует большие языковые модели для улучшения голосового управления, позволяя водить диалог с системой на естественном языке.

Новый руль Neue Klasse оснащен тактильными кнопками с подсветкой, которые легко нащупать. BMW предоставила возможность опробовать HUD и тактильные кнопки в VR-симуляции. Новые iDrive, интерфейс и салон появятся в автомобилях BMW в конце 2025 года.

#автомобили #программное обеспечение #bmw
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