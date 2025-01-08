Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
SteamOS выходит за пределы Steam Deck — ОС от Valve официально выйдет на новой консоли Legion Go S
Кажется, будут и другие устройства.

SteamOS, операционная система от Valve, скоро появится на некоторых моделях Legion Go S. Эта ОС, изначально разработанная для Steam Deck, сочетает удобный геймерский интерфейс с мощью и гибкостью ПК. В будущем Valve планирует расширить поддержку SteamOS и для других устройств.

SteamOS оптимизирована для игр с контроллером и предлагает функционал, сравнимый с консолями: приостановка/восстановление игры, удобное обновление системы и игр.

Интерфейс SteamOS представляет собой клиент Steam, адаптированный для управления с контроллера. Пользователям доступна вся экосистема Steam: библиотека, Steam Cloud, чат, запись геймплея и многое другое. Встроенная система обновлений автоматически устанавливает обновления драйверов и прошивки.

Большинство игр из Steam работают на SteamOS благодаря слою совместимости Proton. Это позволяет разработчикам создавать игры под Windows, не заботясь о портировании на Linux. Игры, имеющие проблемы с совместимостью, помечаются соответствующим образом.

SteamOS на Legion Go S идентична версии для Steam Deck. Кроме игр из Steam, пользователи могут переключиться в режим рабочего стола и установить другие лаунчеры и приложения.

#будут и другие устройства. #кажется
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Справочник по существующим видам Xbox one X Limited Edition
+
Что стоит сделать и о чем задуматься геймеру в начале года
12
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
29
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
12
О том, какие космические проекты и миссии реализуются в 2025 году
3

Сейчас обсуждают

RXO
16:06
Заноси куртке дальше за длсс. Синие вон уже назаносили на 13 и 14 поколение. Получился аров лейк)))
Radeon RX 9070 предлагает ту же производительность в играх, что и GeForce RTX 4080
Алексей Соснов
15:57
Да, в моем случае 5160х2160. Киберпанк в песьем городе для примера. При этом куча кучная игр жрут по 22-23 гига , перечислять лень.
Стоит ли геймерам отказываться от GeForce RTX 4090 и бежать за новой видеокартой GeForce RTX 5090
FelsheR-zzzzz
15:56
Интересно, какой будет % потери производительности у PCI-e 5.0 видюх на старых мамах/процах. Этого железа не только на руках, но и в продаже еще валом.
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
beltar
15:55
Среди красных фанатиков очередное обострение. А тем временем AMD добилась успешного успеха, доля nVidia на рынке в 4-ом квартале 2024-го достигла 90%.
Radeon RX 9070 предлагает ту же производительность в играх, что и GeForce RTX 4080
Garthar
15:46
Разница между нормальной газировкой с сахаром и сахарозаменителями копеечная, как может не хватать на нее денег? Но вообще это больше похоже на признак проблем с печенью. У меня с возврастом то же сам...
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
nonses84
15:45
С учетом того как куртка ушлепок, не завозит новый длсс на старые карты, то лучше брать амд. Там будет постоянная поддержка
Radeon RX 9070 предлагает ту же производительность в играх, что и GeForce RTX 4080
swr5
15:38
Наверняка карта будет намного производительнее, amd скоро должны выпустить новый пакет драйверов под новую архитектуру. В чистом растре сегодняшняя 7900 XTX обходит 4080, неужели новая карта будет сла...
Radeon RX 9070 предлагает ту же производительность в играх, что и GeForce RTX 4080
Бахтиер Кудратуллаев
15:36
нет
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
Бахтиер Кудратуллаев
15:34
да ваще насрать. главно тдп чтоб за свет меньше платить
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Валерий
15:34
Доступные платы будут?
Выпущены материнские платы Gigabyte серии B850, адаптированные для процессоров Ryzen 9000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем