Кажется, будут и другие устройства.

SteamOS, операционная система от Valve, скоро появится на некоторых моделях Legion Go S. Эта ОС, изначально разработанная для Steam Deck, сочетает удобный геймерский интерфейс с мощью и гибкостью ПК. В будущем Valve планирует расширить поддержку SteamOS и для других устройств.

SteamOS оптимизирована для игр с контроллером и предлагает функционал, сравнимый с консолями: приостановка/восстановление игры, удобное обновление системы и игр.

Интерфейс SteamOS представляет собой клиент Steam, адаптированный для управления с контроллера. Пользователям доступна вся экосистема Steam: библиотека, Steam Cloud, чат, запись геймплея и многое другое. Встроенная система обновлений автоматически устанавливает обновления драйверов и прошивки.

Большинство игр из Steam работают на SteamOS благодаря слою совместимости Proton. Это позволяет разработчикам создавать игры под Windows, не заботясь о портировании на Linux. Игры, имеющие проблемы с совместимостью, помечаются соответствующим образом.

SteamOS на Legion Go S идентична версии для Steam Deck. Кроме игр из Steam, пользователи могут переключиться в режим рабочего стола и установить другие лаунчеры и приложения.