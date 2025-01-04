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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Правительство США настаивает на рассмотрении закона о запрете TikTok без задержек
У Трампа нет весомых аргументов для увеличения сроков рассмотрения дела.

В конце прошлого месяца избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обратился в Верховный суд страны с просьбой отложить слушание по делу TikTok, которое намечено на 10 января. В случае, если китайская компания ByteDance не согласится продать свой связанный с США бизнес, работа социальной сети TikTok на территории страны окажется под запретом уже с 19 января. Дональд Трамп полномочия президента США получит только 20 января, поэтому он и просит предоставить отсрочку для проведения дополнительных переговоров с руководством TikTok. Как отмечает Bloomberg, Министерство юстиции США сообщило, что не видит причин для предоставления такой отсрочки.

Источник изображения: Unsplash, Nik

Во-первых, ведомство не видит оснований надеяться на возможную победу TikTok в этом споре, а потому не считает паузу необходимой в данном случае. Во-вторых, Дональд Трамп также не смог убедить министерство в способности TikTok добиться победы. Представители китайской социальной сети называют рассматриваемый закон неконституционным и ограничивающим свободу слова в США. При этом правительство считает, что через TikTok китайские власти способны не только влиять на мнение почти 170 млн американцев, но и собирать о них чувствительную информацию. Трамп, который первоначально поддерживал идею запрета TikTok, в ходе собственной предвыборной кампании смог убедиться, что на этой площадке его активность сопровождалась интересом со стороны пользователей, а потому доступ к этой социальной сети для граждан страны следует сохранить.

#дональд трамп #tiktok #bytedance
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