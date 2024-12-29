Смелое заявление.

Российский магазин приложений RuStore достиг 80 миллионов установок и обогнал по аудитории американский AppStore. Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что в магазине представлено уже 50 тысяч приложений, причем около 30% из них разработаны за рубежом — в Китае, Японии, странах СНГ и других государствах.

Китайские разработчики в пять раз увеличили инвестиции в продвижение своих приложений в RuStore, потратив 60 миллионов рублей. Это свидетельствует о растущей привлекательности российской платформы для зарубежного бизнеса.

В RuStore доступны не только «Госуслуги», но и приложения банков и тысяч других российских разработчиков, которые отсутствуют в зарубежных магазинах. За год пользователи скачали приложения и игры более 300 миллионов раз. Шадаев подчеркнул, что совместно с VK и другими участниками отрасли удалось создать успешный продукт, интересный как пользователям, так и бизнесу.

Напомним (но тут и напоминать незачем), что RuStore — это официальный российский магазин приложений для Android, разработанный VK при поддержке Минцифры и крупнейших российских IT-компаний.