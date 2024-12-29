В МВД сообщили о «самой массовой волне» мошенничества в конце декабря.

Российское правительство исключило из перечня лицензируемых услуг связи передачу интернет-данных с голосовым сопровождением. Это решение направлено на борьбу с телефонным мошенничеством, так как данная технология позволяла злоумышленникам подменять номера. В кабмине заверили, что обычные пользователи мессенджеров не пострадают, поскольку голосовые звонки в них осуществляются посредством специальных программ, работающих исключительно через интернет, минуя телефонные сети.

Ранее Роскомнадзор рассматривал возможность запрета входящих международных звонков, в том числе через мессенджеры. Глава ведомства Андрей Липов называл блокировку звонков через мессенджеры «жестким вариантом» борьбы с мошенниками. По данным «Информзащиты», около 70% мошеннических звонков через мессенджеры поступает из-за рубежа.

Ситуация обострилась летом, когда по требованию РКН операторы связи начали блокировать звонки от компаний, не подключенных к системе «Антифрод». Мошенники переключились на мессенджеры, и в декабре в России был заблокирован Viber, третий по популярности мессенджер в стране. Госдума объяснила это решение неспособностью сервиса обеспечить безопасность пользователей. Сбербанк оценил ущерб от мошенников, использующих мессенджеры, в 250 миллиардов рублей.

В МВД сообщили о «самой массовой волне» мошенничества в конце декабря. Злоумышленники подстрекали россиян, преимущественно пенсионеров и молодежь, к поджогам административных зданий, полицейских машин, а также нападениям на банки и почтовые отделения. В период с 18 по 26 декабря было зафиксировано 55 подобных попыток.