Закон действует, его выполняют. Что тут еще добавить?

С начала действия закона о регистрации интернет-страниц с аудиторией свыше 10 тысяч пользователей Роскомнадзор получил более 135 тысяч заявлений. Из них одобрено и внесено в реестр ведомства около 49 тысяч, более 30 тысяч заявок отклонено. Ведомство получило более 135 тысяч заявок, но пока не применяет санкций за отказ от регистрации. На данный момент административной ответственности за неисполнение закона не предусмотрено.

Напомним, что с 1 ноября 2024 года владельцы популярных страниц в социальных сетях и мессенджерах обязаны предоставлять Роскомнадзору информацию о себе. Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, направлен на деанонимизацию владельцев крупных онлайн-площадок.

Уже с 1 января 2025 года рекламодателям будет запрещено размещать рекламу на страницах и в каналах, чья аудитория превышает 10 тысяч пользователей, если их владельцы не зарегистрировались в Роскомнадзоре. Ведомство получит право требовать от социальных сетей блокировки таких ресурсов до выполнения владельцами требований закона. Эта мера, подобно дамоклову мечу, висит над теми, кто не спешит с регистрацией.