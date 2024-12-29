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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Цифровые паспорта в ближайшем будущем заменят бумажные документы — так считают эксперты
Есть первые успешные кейсы.

Глобальная трансформация систем идентификации в аэропортах набирает обороты. Бумажные паспорта, верой и правдой служившие путешественникам более века, могут уступить место биометрическим технологиям и смартфонам. Распознавание лиц становится все более распространенным, но внедрение новых технологий сопряжено с вызовами в области конфиденциальности и безопасности.

Уже сегодня в аэропортах разных стран — от Финляндии и Канады до Индии и ОАЭ — тестируются системы беспаспортных путешествий. Сингапур же пошел дальше, разрешив своим гражданам и выезжающим иностранцам обходиться без физических паспортов при прохождении границы.

Ускоренное внедрение бесконтактных технологий, по мнению Афины Иоанну, лектора по бизнес-аналитике в Университете Суррея, стало следствием пандемии COVID-19. Она полагает, что в скором времени это станет доминирующим способом путешествий.

Центральное место в этой трансформации занимает цифровой проездной документ (DTC), разработанный ICAO (Международной организацией гражданской авиации) при ООН. DTC состоит из двух частей: виртуальной, содержащей информацию, аналогичную данным чипа паспорта, и физической, хранящейся на смартфоне. Криптографическая связь между ними гарантирует подлинность и защиту от подделок.

Различные подходы к внедрению DTC предполагают либо наличие физического паспорта «про запас», либо полный отказ от него в перспективе. Финский пилотный проект продемонстрировал высокую скорость проверок — всего восемь секунд, из которых только две занимает техническая обработка.

Однако помимо очевидных преимуществ — сокращения очередей и упрощения процедур — цифровизация паспортов вызывает обеспокоенность в отношении конфиденциальности. Эксперты поднимают вопросы прозрачности технологий, рисков утечек данных и потенциального усиления наблюдения. ICAO также признает существование угроз, связанных с мошенничеством, сбоями в системе и ошибками распознавания.

Дополнительные сложности вносит разработка систем верификации различными компаниями по всему миру. Закрытый характер этих разработок вызывает вопросы об их надёжности и безопасности.

Споры вызывает и внедрение системы распознавания лиц Digi Yatra в Индии, где она уже действует в 24 аэропортах и может быть распространена на иностранных граждан в 2025 году. Критика связана с принудительным, по мнению правозащитников, характером регистрации в системе. Планы по её внедрению в отелях и у исторических памятников только усиливают опасения.

#программное обеспечение #цифровизация #паспорт
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