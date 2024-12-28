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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
OpenAI считает, что переход на коммерческие рельсы позволит ей привлечь больше капитала
План реструктуризации компания пытается претворить в жизнь.

В своё время OpenAI был основан как стартап под крылом некоммерческой организации, и эта особенность структуры сейчас мешает привлекать инвесторов, которые хотят претендовать на определённую отдачу от своих финансовых вливаний. Как отмечает Reuters, существующий план подразумевает превращение коммерческой структуры внутри OpenAI в так называемую «общественно-полезную корпорацию», зарегистрированную в штате Делавэр, которая могла бы беспокоиться не только об интересах акционеров, но и общества в целом.

Источник изображения: Unsplash, Growtika

При этом некоммерческая часть OpenAI станет крупным акционером коммерческой, как предусматривает существующий план реструктуризации. Стартап в 2015 году начинал свою историю как исключительно некоммерческий, но четыре года спустя вынужден был создать дочернюю коммерческую структуру, которая подчинялась некоммерческой. Подобная взаимосвязь смущает инвесторов и мешает OpenAI привлекать капитал на своё развитие. Денег компании требуется больше, чем ожидалось, как признаётся руководство. Существующему плану реструктуризации OpenAI противодействует Илон Маск (Elon Musk), который поддерживал стартап на первых порах, но позже покинул его на фоне противоречий с руководством и в 2023 году основал конкурирующую компанию xAI. Сейчас Маск и OpenAI решают свои противоречия в суде.

#искусственный интеллект #openai #реструктуризация
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