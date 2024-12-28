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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Дональд Трамп просит суд отсрочить решение о судьбе TikTok в США
Он уверен, что сможет обо всём договориться.

Для социальной сети TikTok сложилась неблагоприятная ситуация: уходящая администрация США требует от материнской компании ByteDance продать свой американский бизнес, либо с 19 января деятельность TikTok окажется в США под запретом по решению Верховного суда. Дональд Трамп (Donald Trump), как напоминает Bloomberg, полномочия президента США получит только 20 января, а потому не успеет вмешаться. Зато он уже сейчас обратился к суду с просьбой отсрочить рассмотрение дела TikTok на некоторое время, чтобы дать ему возможность провести переговоры. Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу (Shou Zi Chew) уже встречался с Трампом в уходящем месяце, но содержание их беседы не раскрывается.

Источник изображения: AFP, Bloomberg

В своём обращении в Верховный суд США Трамп подчёркивает, что наличие у него непревзойдённого опыта в заключении сделок, поддержки электората и политической воли позволит достичь в переговорах такого решения, которое одновременно обеспечит как сохранение платформы TikTok, так и обеспечение защиты интересов национальной безопасности. Сколько времени ему потребуется на проведение переговоров, Трамп в своём обращении уточнять не стал. Суд должен будет выслушать аргументы сторон по делу TikTok десятого января, а к 19 числу вынесет свой вердикт. Пауза в рассмотрении дела, по мнению Трампа, позволит суду принять более взвешенное решение. Сам он недавно изменил своё отношение к китайской социальной сети на более благосклонное после анализа статистики просмотра его обращений к молодым гражданам США во время предвыборной кампании.

#сша #дональд трамп #tiktok #судебное разбирательство #bytedance
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