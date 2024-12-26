Это не касается рекламы на государственных сайтах и телеканалах.

С 1 января 2025 года в России вступает в силу закон, обязывающий отчислять 3% от дохода, полученного за распространение интернет-рекламы, ориентированной на российских потребителей. Средства будут направляться в федеральный бюджет для поддержки разработчиков программного обеспечения из единого реестра (статья 121 закона № 149-ФЗ "Об информации") и развития информационных ресурсов, определяемых правительством.

Согласно нововведениям в закон «О рекламе» (статья 18.2), обязательные отчисления коснутся рекламораспространителей и операторов рекламных систем. Если рекламодателем является российское юридическое или физическое лицо, а рекламу распространяет иностранная организация, то обязанность по уплате сбора возлагается на российского рекламодателя. При этом он обязан уведомить иностранного партнёра об этом отчислении.

Правительство установит критерии отнесения информации к рекламе. Базой для расчёта станет доход, полученный за квартал. Роскомнадзор будет контролировать своевременность и полноту уплаты сбора, а радиочастотная служба обеспечит техническую сторону этого процесса. Обязанность по уплате сбора распространяется и на тех, кто размещает рекламу по поручению рекламодателя или рекламораспространителя.

Законом предусмотрены исключения. Отчисления не касаются рекламы на сайтах телеканалов, радиостанций, информационных агентств, а также сетевых изданий, учреждённых государственными органами или получающих бюджетное финансирование. Свободны от сбора и издания, чей тираж превышает установленные законом значения. Кроме того, сбор не уплачивается с рекламы, размещенной на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и телеканалах с правом цифрового наземного вещания на территории России.

Отдельно закон уточняет правила рекламы финансовых услуг, обязывая указывать полную стоимость кредита до информации о процентных ставках и равным или большим шрифтом.