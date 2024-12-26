Ведомство призвало СМИ публиковать только проверенную информацию.

Роскомнадзор опроверг сообщения СМИ о возможных штрафах для россиян за использование VPN-сервисов. Ведомство подчеркнуло, что проект приказа об обмене данными с операторами связи не имеет отношения к использованию VPN и не предусматривает никаких штрафных санкций. Роскомнадзор призвал СМИ публиковать только проверенную информацию и избегать распространения ложных новостей.

Ранее некоторые издания, ссылаясь на экспертов, предположили, что новый приказ регулятора, обязывающий операторов связи предоставлять ведомству сетевые адреса, может привести к штрафам для пользователей VPN. Этот приказ, опубликованный 17 декабря и находящийся на стадии общественного обсуждения до 16 января, разработан в рамках закона №216 от 8 августа 2024 года.

Закон №216, подписанный президентом РФ, запрещает «треш-стримы» и обязывает операторов связи использовать технические средства для противодействия угрозам, а также предоставлять Роскомнадзору данные для идентификации устройств в Сети. Однако, как уточнили в ведомстве 19 декабря, сбор информации о личных устройствах пользователей не ведётся, поскольку это не требуется для борьбы с угрозами. Этот закон, помимо прочего, призван обеспечить безопасность в интернете.