Тоже выход.

Компания Microsoft выпустила обновлённое руководство по удалению и восстановлению системы после неудачных обновлений Windows 10 и 11. В нем подробно описаны шаги по использованию функции «Устранение неполадок с помощью Центра обновления Windows» и Среды восстановления Windows RE, а также перечислены случаи, когда эти функции неприменимы.

Для удаления обновлений через Windows RE необходимо загрузиться в среду восстановления, перейти в раздел «Устранение неполадок», затем в «Дополнительные параметры» и выбрать «Удаление обновлений». Пользователь может удалить последний успешно установленный апдейт или последнее обновление в целом. Важно отметить, что для работы с Windows RE на зашифрованных устройствах потребуется ключ восстановления BitLocker.

Microsoft также напоминает о скором окончании поддержки Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11. В руководстве подчёркивается важность таких системных компонентов, как TPM, Secure Boot и WinRE для корректной работы функций получения апдейтов и восстановления в Windows 11 версии 24H2. Эти изменения затрагивают и сторонние решения для резервного копирования и клонирования, которые должны адаптироваться к новым требованиям. Например, компания Acronis уже выпустила соответствующие патчи для своего ПО.