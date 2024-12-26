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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft обновила руководство по удалению и восстановлению проблемных обновлений Windows
Тоже выход.

Компания Microsoft выпустила обновлённое руководство по удалению и восстановлению системы после неудачных обновлений Windows 10 и 11. В нем подробно описаны шаги по использованию функции «Устранение неполадок с помощью Центра обновления Windows» и Среды восстановления Windows RE, а также перечислены случаи, когда эти функции неприменимы.

Для удаления обновлений через Windows RE необходимо загрузиться в среду восстановления, перейти в раздел «Устранение неполадок», затем в «Дополнительные параметры» и выбрать «Удаление обновлений». Пользователь может удалить последний успешно установленный апдейт или последнее обновление в целом. Важно отметить, что для работы с Windows RE на зашифрованных устройствах потребуется ключ восстановления BitLocker.

Microsoft также напоминает о скором окончании поддержки Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11. В руководстве подчёркивается важность таких системных компонентов, как TPM, Secure Boot и WinRE для корректной работы функций получения апдейтов и восстановления в Windows 11 версии 24H2. Эти изменения затрагивают и сторонние решения для резервного копирования и клонирования, которые должны адаптироваться к новым требованиям. Например, компания Acronis уже выпустила соответствующие патчи для своего ПО.

#microsoft #windows #операционные системы #программное обеспечение #tpm
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FelsheR-zzzzz
15:39
что айтишник - а оказался такой же дурачок, не шарящий в железе.
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
FelsheR-zzzzz
15:38
не знаком, ты же бот.
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
Маэстро
15:37
Что я тебе наврал? 800-900 оборотов на 5700г это очень много ID-COOLING SE-224-XTS
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
FelsheR-zzzzz
15:31
"ID-COOLING SE-224-XTS, так он с восьми ядерниками еле справляется, при этом слышно его хорошо" Я даже не видел чтобы он крутился выше 800-900 оборотов на 5700г. В покое ~ 650. Ты тоже не айтишник а...
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
Маэстро
15:27
Аналогично, но пришлось взять новый такой, т.к. у старого не было крепления АМ4.
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
Чато -- -- Бот
15:27
Российские войска заняли населённый пунт Гигант на Кураховском направлении
Александр Ломакин
15:27
Точно, питание 3х8пин. А чего видюха и шлейфы не переливаются? С процом 7800X3D скорее всего?
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Nvidia&Intel Hater
15:25
у меня менялась платформа но он остался.
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
Маэстро
15:22
Я не знаком с вашей женой. Красивая?
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
Маэстро
15:21
Лет десять назад первый TS-140-P взял, теперь только он всегда. https://3dnews.ru/818946
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
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