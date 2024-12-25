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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Власти РФ рассматривают возможность ограничения звонков в мессенджерах из-за мошенников
И даже утверждают, что это технически возможно.

Власти России обсуждают возможность ограничения звонков в мессенджерах из-за резкого роста мошеннической активности. Рассматриваются два варианта: блокировка звонков из-за рубежа и полный запрет голосовых вызовов в приложениях. По оценкам операторов связи, доля мошеннических звонков в мессенджерах достигает 40%, причем около 70% из них поступает из-за границы.

Минцифры и Роскомнадзор подтвердили, что проводят консультации по данному вопросу, но от разработки конкретных нормативных документов пока воздерживаются. В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов заявлял о технической возможности блокировки звонков в мессенджерах. Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин также допускает блокировку мессенджеров, не выполняющих требования законодательства.

Операторы связи подтверждают проблему мошенничества, но отмечают, что не могут блокировать звонки в мессенджерах без дополнительных инструментов. «МегаФон» предлагает пользователям устанавливать специальные приложения для блокировки подозрительных звонков, но признает необходимость более активного участия разработчиков мессенджеров. Эксперты отмечают, что блокировка звонков технически возможна на уровне провайдеров или с помощью систем глубокого анализа трафика (DPI), таких как ТСПУ Роскомнадзора.

Полная блокировка звонков в мессенджерах маловероятна, считают аналитики. Это могло бы привести к оттоку пользователей и возвращению к традиционным мобильным звонкам, что, в свою очередь, компенсировало бы падение голосового трафика в мобильных сетях.

#программное обеспечение #роскомнадзор #мессенджеры
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