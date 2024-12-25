Компания рассматривает переход на open source как стратегически важный шаг.

VK запустила инициативу OpenVK, в рамках которой будет публиковать программное обеспечение с открытым исходным кодом. Платформа предназначена как для собственных разработок VK, так и для проектов сообщества разработчиков. Компания рассчитывает, что OpenVK станет площадкой для обмена опытом и совместной работы над технологиями.

Среди первых опубликованных проектов — высокопроизводительная платформа для приложений Tarantool, система визуализации данных StatsHouse и дизайн-система VKUI. В будущем VK планирует публиковать на OpenVK и другие решения, включая модели искусственного интеллекта.

Одним из примеров таких систем является опубликованная модель синтеза речи с поддержкой эмоциональной окраски. По словам технического директора бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергея Ляджина, OpenVK способствует обмену знаниями и опытом между IT-специалистами.

VK рассматривает переход на open source как стратегически важный шаг. Публикация проектов, разработка которых стоит десятков миллионов рублей и занимает тысячи человеко-часов, позволит ускорить развитие технологий и привлечь новых специалистов. Компания надеется, что OpenVK положительно скажется на развитии как российского, так и международного IT-рынка.