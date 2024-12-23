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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Яндекс выпустил свыше 25 тысяч IT-специалистов в 2024 году
Интересно, как там с трудоустройством.

Более 25 тысяч новых специалистов в области информационных технологий, включая разработчиков, аналитиков данных, а также экспертов по машинному обучению и искусственному интеллекту, пополнили ряды выпускников образовательных программ Яндекса в 2024 году. Подготовка велась как на совместных программах с российскими вузами, так и в рамках Школы анализа данных, IT-направлений Практикума, Яндекс Лицея и Сезонных школ. Кроме того, многие студенты проходили стажировку непосредственно в компании.

«Чтобы готовить IT-специалистов, востребованных на рынке труда, способных сразу включаться в работу и эффективно решать профессиональные задачи, создавать массовые IT-продукты и новые технологии, необходимо участие экспертов из бигтехов, – отмечает директор Яндекс Образования Дарья Козлова. – Сотрудники Яндекса активно преподают на программах в вузах, причём количество сотрудников-преподавателей выросло с 2021 года в три раза. И мы учим тому, что умеем сами: алгоритмам и анализу данных, беспилотным технологиям, машинному обучению, генеративным нейросетям, технологиям компьютерного зрения».

В общей сложности образовательные программы Яндекса в 2024 году охватили почти 60 тысяч будущих IT-специалистов. Компания сотрудничает с 33 высшими учебными заведениями в 12 регионах страны. Число студентов, обучающихся на бакалаврских, магистерских программах и в аспирантурах Яндекса, а также в Школе анализа данных, увеличилось более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, превысив отметку в 10 тысяч человек. Таким образом, страна получит высококвалифицированные кадры в сфере компьютерных наук, обладающие не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками создания IT-продуктов, а также сильной математической подготовкой.

Помимо подготовки профессиональных IT-кадров, Яндекс активно занимается образовательными проектами для школьников. В 2023/2024 учебном году на платформе Яндекс Учебника занималось более 1,2 миллиона детей и подростков, включая изучение информатики. Более 100 тысяч старшеклассников, сдававших ЕГЭ по информатике (что составляет 85% от общего числа сдающих), использовали ИИ-тренажёр Яндекса для подготовки к экзамену. В общей сложности в прошлом учебном году в образовательных и просветительских проектах и программах Яндекса приняли участие 5 миллионов человек. С отчётом о результатах некоммерческих образовательных инициатив компании за прошедший учебный год можно ознакомиться на сайте Яндекс Образования.

#яндекс #российское по
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