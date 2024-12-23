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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
WhatsApp перестанет работать на ряде старых Android и iPhone в 2025 году
Скорее всего, вы уже давно сменили эти аппараты.

В 2025 году WhatsApp перестанет функционировать на устаревших Android-смартфонах под управлением Android KitKat или более ранних версий. Пользователям, продолжающим использовать такие устройства в качестве основных, для дальнейшего использования мессенджера потребуется обновление до более современной модели.

Компания Meta*, владеющая WhatsApp, объясняет прекращение работы приложения нехваткой аппаратных ресурсов у старых устройств для обеспечения работы новых функций, включая возможности искусственного интеллекта. По мере развития WhatsApp и добавления новых функций, приложению требуется более мощное «железо» для комфортной работы пользователей.

Ниже представлен список некоторых популярных моделей телефонов, которых затронут данные изменения:

  • Samsung Galaxy S3
  • Samsung Galaxy Note 2
  • Samsung Galaxy S4 Mini
  • Motorola Moto G (1st Gen)
  • Motorola Razr HD
  • Moto E 2014
  • HTC One X
  • HTC One X+
  • HTC Desire 500
  • HTC Desire 601
  • LG Optimus G
  • LG Nexus 4
  • LG G2 Mini
  • LG L90
  • Sony Xperia Z
  • Sony Xperia SP
  • Sony Xperia T
  • Sony Xperia V

Владельцам упомянутых устройств рекомендуется своевременно создать резервную копию данных WhatsApp и перенести её на новый аппарат. В противном случае вся переписка и медиафайлы будут утрачены.

Стоит отметить, что Meta не впервые объявляет о прекращении работы приложения на старых устройствах. Несколько месяцев назад аналогичное заявление касалось iPhone, работающих на версиях iOS ниже 15.1.

У пользователей iPhone время на обновление ограничено маем 2025 года, что даёт им несколько больше времени на подготовку по сравнению с владельцами Android. Тем не менее, осведомленность о сроках и заблаговременное планирование апгрейда остаются актуальными.

Данное решение затронет значительное число пользователей, особенно в развивающихся странах, где эксплуатация старых моделей телефонов всё ещё распространена. Стремительное развитие технологий, в частности в области искусственного интеллекта, диктует необходимость более частых апдейтов. В противном случае, сохранение доступа к любимым приложениям и сервисам может оказаться под вопросом.

* — Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

#whatsapp #meta #программное обеспечение #мессенджеры
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