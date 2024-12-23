В 2025 году WhatsApp перестанет функционировать на устаревших Android-смартфонах под управлением Android KitKat или более ранних версий. Пользователям, продолжающим использовать такие устройства в качестве основных, для дальнейшего использования мессенджера потребуется обновление до более современной модели.
Компания Meta*, владеющая WhatsApp, объясняет прекращение работы приложения нехваткой аппаратных ресурсов у старых устройств для обеспечения работы новых функций, включая возможности искусственного интеллекта. По мере развития WhatsApp и добавления новых функций, приложению требуется более мощное «железо» для комфортной работы пользователей.
Ниже представлен список некоторых популярных моделей телефонов, которых затронут данные изменения:
- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy Note 2
- Samsung Galaxy S4 Mini
- Motorola Moto G (1st Gen)
- Motorola Razr HD
- Moto E 2014
- HTC One X
- HTC One X+
- HTC Desire 500
- HTC Desire 601
- LG Optimus G
- LG Nexus 4
- LG G2 Mini
- LG L90
- Sony Xperia Z
- Sony Xperia SP
- Sony Xperia T
- Sony Xperia V
Владельцам упомянутых устройств рекомендуется своевременно создать резервную копию данных WhatsApp и перенести её на новый аппарат. В противном случае вся переписка и медиафайлы будут утрачены.
Стоит отметить, что Meta не впервые объявляет о прекращении работы приложения на старых устройствах. Несколько месяцев назад аналогичное заявление касалось iPhone, работающих на версиях iOS ниже 15.1.
У пользователей iPhone время на обновление ограничено маем 2025 года, что даёт им несколько больше времени на подготовку по сравнению с владельцами Android. Тем не менее, осведомленность о сроках и заблаговременное планирование апгрейда остаются актуальными.
Данное решение затронет значительное число пользователей, особенно в развивающихся странах, где эксплуатация старых моделей телефонов всё ещё распространена. Стремительное развитие технологий, в частности в области искусственного интеллекта, диктует необходимость более частых апдейтов. В противном случае, сохранение доступа к любимым приложениям и сервисам может оказаться под вопросом.
* — Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.