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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft убирает календарь и задачи «Мой день» из корпоративной версии Microsoft 365
Если вдруг кто пользуется.

С января 2025 года в приложении Microsoft 365 для корпоративных клиентов не станет функции «Мой день», объединяющей календарь и список задач. Компания решила отказаться от этого инструмента, сделав выбор в пользу решений, основанных на искусственном интеллекте.

Сейчас «Мой день» доступен в корпоративной версии приложения по нажатию на иконку календаря в правом верхнем углу. Этот раздел включает в себя ежедневник и перечень дел.

В Microsoft не уточнили, как именно изменится приложение, лишь заявив, что оно станет «точкой входа» для Copilot for Work. Ожидается, что ИИ-инструменты для повышения продуктивности появятся в специальной вкладке Copilot. При этом не сообщается, предусмотрена ли замена для «Моего дня».

Это решение – часть общей стратегии Microsoft по интеграции искусственного интеллекта во все продукты компании. В ряде случаев, например, с GitHub Copilot, это действительно повышает эффективность работы. Однако в других, как в Windows, браузере Edge и некоторых мобильных приложениях, интеграция Copilot выглядит несколько избыточной.

Изменения коснутся не только приложения, но и веб-версий по адресам: m365.cloud.microsoft, microsoft365.com и office.com. При этом в компании подчеркивают, что удаление «Моего дня» затронет только корпоративную версию Microsoft 365, а в Outlook и отдельных приложениях «Календарь» и «Список дел» эта функция сохранится.

Более подробно об этом можно прочитать в официальном сообщении на портале Tech Community. Microsoft продолжает курс на внедрение искусственного интеллекта, и отказ от «Моего дня» — очередной шаг в этом направлении. Насколько полезными окажутся ИИ-функции, покажет время. Однако уже сейчас можно говорить о стремлении компании к повсеместной интеграции Copilot, пусть это и выглядит порой несколько избыточно.

#microsoft #программное обеспечение #microsoft 365
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