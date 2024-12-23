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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Трамп заявил, что готов разрешить TikTok работать в США
Как он этого добьётся в довольно сложных для социальной сети условиях, он не уточнил.

Выступая перед политическими единомышленниками в Аризоне, как отмечает South China Morning Post, избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) допустил мысль о том, что социальной сети TikTok нужно позволить работать в США. К такому решению он пришёл после того, как помощники продемонстрировали ему график роста просмотров его выступлений перед выборами на страницах данной социальной сети, формально принадлежащей китайской компании ByteDance.

Источник изображения: Reuters

Проблема заключается в том, что полномочия президента США Дональд Трамп получит 20 января, а до 19 января Верховный суд США должен рассмотреть дело о запрете на деятельность TikTok в США. Если ByteDance решит отделить свой американский бизнес, связанный с TikTok, то этот запрет не вступит в силу. При этом Дональд Трамп уже встречался с руководством TikTok, но пока не совсем понятно, как он может спасти ByteDance от разделения бизнеса и при этом позволить TikTok продолжить работу в США.

В соответствии с требованиями американских властей TikTok уже хранит и обрабатывает все данные американских пользователей в облачной инфраструктуре Oracle на территории США, и влияющие на американских пользователей решения о модерации контента также принимаются на территории страны. Этих мер, по всей видимости, действующей администрации США показалось недостаточно, поэтому она пытается через суд заставить TikTok полностью обособить свой американский бизнес.

#сша #дональд трамп #tiktok #bytedance
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