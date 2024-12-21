Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Нейросеть ColorFlow раскрашивает мангу, сохраняя идентичность объектов
ColorFlow анализирует сразу всю сцену, подбирая цвета, как художник, учитывающий общую цветовую гамму произведения.

Представлена ColorFlow — первая нейросеть, предназначенная для точной передачи цветов при колоризации последовательности изображений с использованием контекстной информации. Она позволяет автоматически раскрашивать чёрно-белые изображения, сохраняя идентичность объектов и обеспечивая соответствие цветов заданным эталонным изображениям.

ColorFlow разработана для автоматического раскрашивания больших объёмов изображений, что востребовано, например, в издательствах манги. Процесс раскрашивания в ColorFlow проходит в три этапа, обеспечивая высокое качество и точность цветопередачи. В отличие от существующих методов, ColorFlow не требует тонкой настройки для каждого объекта или извлечения его идентификатора. Вместо этого используется конвейер Retrieval Augmented Colorization, который позволяет колоризировать изображения с учётом цветовых эталонов.

Конвейер ColorFlow имеет разбитую на условные две ветви структуру: одна ветвь отвечает за извлечение цветовой идентичности, а другая — непосредственно за колоризацию. Вместо того чтобы настраиваться под каждый объект отдельно, ColorFlow анализирует сразу всю сцену, подбирая цвета, как художник, учитывающий общую цветовую гамму. Для этого нейросеть использует специальный механизм «внутреннего внимания», который помогает ей понимать взаимосвязь между разными частями изображения.

Для оценки эффективности ColorFlow разработан специальный бенчмарк ColorFlow-Bench. Результаты тестирования показывают, что ColorFlow превосходит существующие модели по ряду параметров, устанавливая новый стандарт в области колоризации группы изображений.

#нейросети #программное обеспечение #манга #colorflow
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Падение «Горыныча»: почему советский экраноплан-амфибия ВВА-14 так и не взлетел
10
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
60
Окологоночные новости и слухи декабря
1
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
81
Десять советов, что помогут вам сэкономить деньги и купить интересные игры на распродажах в Steam
16
Microsoft может прекратить поддержку Xbox store в случае сокращения поддержки консолей Xbox
5
О батальных сценах в советских и российских фильмах, компьютерной графике и воспитании патриотизма
5

Сейчас обсуждают

Hivi77
19:36
В целом - бред. Очень было интересно Евроньюс смотреть про кокляндию, во дворе дома жахнула искандерка, а рамы оконные со стëклами валяются под домоми... Этож генитально!
Роскомнадзор прокомментировал усиление «замедления» YouTube
Cowboy Huggies
19:29
Что быстрее будет DDR4 3200 CL20 или DDR5 6400 CL40?
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Всеволод Галкин
19:23
КОЛХОЗ КОЛХОЗНЫЙ.
Мастерская MAN-MADE собрала игровой компьютер в самоваре
Иванов Дмитрий
19:08
Хорошая Бетка от ASUS ROG F серии - заткнёт ценой многие Z ки от других производителей ))
Производители материнских плат готовятся к выпуску моделей с новыми чипсетами среднего класса
Константин Жеребцов
19:06
Пару месяцев игре и будет старый добрый сталкер, но с новой графикой. Ещё моды запилят вообще кайф можно будет получать от игры, но время надо увы. Больше половины игры прошёл, хоть и на пиратке. Но и...
STALKER 2: Heart of Chornobyl получает новое обновление под номером 1.1.2
artemuss1990
18:58
Лучше скажите в этот раз 5070 какая будет в ноутбуках, такой же мусор как и 4070 с урезанной в хлам шиной, 3070 порой лучше нее. Вводят в заблуждение, 4090 ноутбучная это считай 4060/4070 пк-шная, а ц...
Мобильная GeForce RTX 5080 получит меньше ядер CUDA, чем предполагалось
artemuss1990
18:53
Кто б сомневался если 4090 стоит как 2 4080. Куртка зажрался
RTX 5090 стоит на 1200 евро дороже RTX 5080
ChAS
18:52
Есть такой советский фильм "Планета бурь" , снятый в 1961 году и показанный во многих странах, в том числе и в США. Так вот от этого фильма отталкивались потом многие американские подобные ленты. Кста...
О батальных сценах в советских и российских фильмах, компьютерной графике и воспитании патриотизма
owzod
18:49
"что я делаю не так?" "но я, как пошел работать 20+ лет назад" По мне так, ты просто не играешь) у тебя просто на игры времени нет.
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Александр Кияница
18:43
Да так не бывает без внешнего фактора что процент резко упал на десятки процентов. Нам в этой новости умышленно не говорят чего то. Я уже привел пример : был перебой с поставкой как вариант. Да и стра...
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем