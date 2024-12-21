Разработчики теперь смогут создавать расширения для Angie на популярных языках программирования.

Состоялся релиз новой версии веб-сервера Angie (1.8.0), а также его коммерческой версии Angie PRO. В обновлении реализована поддержка wildcard-сертификатов в модуле ACME, что упрощает автоматическую настройку TLS.

Теперь Angie может самостоятельно обрабатывать DNS-запросы для подтверждения доменов, что делает процесс ещё проще, чем при использовании таких инструментов, как certbot. Подробное руководство по работе с новой функциональностью уже доступно на сайте разработчика.

Ещё одно важное нововведение — поддержка WASM-модулей, анонсированная ранее. Разработчики теперь могут создавать расширения для Angie на популярных языках программирования, используя специальный SDK и серверный API. Это открывает широкие возможности для кастомизации и гибкой настройки веб-сервера.

Кроме того, в Angie PRO появились новые настройки режима sticky learn, которые реализуют привязку сессий с внешним хранилищем. Это позволяет создавать кластеры из балансировщиков с сохранением привязки. Также улучшен API метрик: директива status_zone теперь поддерживает переменные для детализации статистики. Наконец, в Angie добавлены функции, портированные из проектов freenginx и nginx версии 1.27.3.