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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Режим исследования Deep Research в нейросети Gemini теперь доступен на 40 языках
Конкуренция, там OpenAI тоже наступает по всем фронтам.

Google продолжает активно развивать свой ИИ Gemini. На этот раз компания объявила о расширении функции Deep Research, которая позволяет создавать подробные отчёты с источниками и ссылками. Теперь она доступна более чем на 40 языках.

Deep Research — это режим глубокого исследования, предназначенный для пользователей Gemini Advanced. Он позволяет быстро создавать исчерпывающие отчеты по сложным темам, со ссылками на источники.

Это обновление — лишь одно из многих, выпущенных Google в последнее время. Подписчики Gemini Advanced уже могут испытать новую версию Gemini — Exp-1206, доступную в веб-интерфейсе. Она расширяет возможности существующих функций Gemini, делая их еще более мощными и гибкими.

Недавно Google также представила Gemini 2.0 Flash с поддержкой изображений и звука. Новая версия вдвое быстрее предыдущей (1.5 Pro) и демонстрирует лучшие результаты в ключевых тестах. Разработчики могут использовать эти возможности через новый Multimodal Live API, который поддерживает потоковую передачу аудио и видео в реальном времени.

Кроме того, Google DeepMind недавно показала Veo 2 — усовершенствованный инструмент для генерации видео. Veo 2 способен создавать видео с разрешением до 4K, что значительно превосходит возможности первой версии (1080p).

#google #искусственный интеллект #нейросети #gemini #deep research
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