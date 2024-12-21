Его могут назвать X Mail — ожидаемо, ну и пусть.

Илон Маск в очередной раз подогрел слухи о создании собственного почтового сервиса, который мог бы конкурировать с Gmail. В ответ на комментарий пользователя в социальной сети X (бывший Twitter), Маск написал: «Именно это мы и собираемся сделать».

Пользователь предложил концепцию простого почтового сервиса с текстовыми сообщениями, доставляемыми в формате личных сообщений. Он отметил, что главное преимущество электронной почты — её универсальность и совместимость. На другой комментарий о том, что «X Mail был бы крут», Маск ответил: «Да. В списке дел».

Пока это вся информация о потенциальном конкуренте Gmail от Маска. Ни даты запуска, ни деталей о функциональности условной X Mail пока нет. Судя по опыту с анонсами Tesla, между заявлением и появлением готового продукта может пройти достаточно много времени.

Стоит отметить, что почтовый сервис может стать ценным источником данных для Маска. Эта информация может быть использована для обучения Grok — чат-бота с генеративным ИИ, который разрабатывает xAI, компания Маска. Если это действительно часть долгосрочного плана, то проект X Mail может иметь высокий приоритет.