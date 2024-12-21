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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Lenovo представит портативную консоль Legion Go нового поколения на SteamOS уже в начале января
Мероприятие даже посетит представитель Valve.

Компания Lenovo пригласила прессу на совместную с Valve презентацию портативных игровых устройств, которая состоится 7 января на выставке CES. Присутствие Пьера-Лу Гриффэ, одного из ключевых разработчиков Steam Deck и SteamOS, практически гарантирует дебют первой портативной консоли Lenovo на базе операционной системы Valve.

Это событие станет важным шагом для Valve, которая более года назад объявила о планах расширить поддержку SteamOS за пределы Steam Deck. Недавние обновления руководства по брендированию и многочисленные утечки говорят о том, что компания активно готовится к поддержке устройств сторонних производителей и, возможно, к возрождению идеи выпуска ПК в формате консолей.

В отличие от Windows, SteamOS предлагает удобный консольный интерфейс для управления играми и системными параметрами. Valve также решила проблемы ПК-гейминга, связанные с постоянным обновлением драйверов и компиляцией шейдеров.

Lenovo, как ожидается, представит три новые версии Legion Go. Одна из них, судя по утечкам, будет оснащена кнопкой с логотипом Steam. Новые Legion Go, вероятно, будут работать на платформе AMD Ryzen Z2 APU с процессором Zen 4, нейропроцессором GenAI и интегрированной графикой RDNA 3.5. Топовая модель, Z2 Extreme, обещает быть значительно производительнее недавно выпущенных портативных ПК.

На презентации Lenovo будет присутствовать и Джейсон Рональд, вице-президент Microsoft по игровым устройствам и экосистеме. Учитывая, что Microsoft также разрабатывает портативную консоль, присутствие её представителя на мероприятии конкурента интригует. Впрочем, сама Microsoft признаёт, что релиз её устройства состоится ещё не скоро.

#lenovo #steamos #legion #legion go 2
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