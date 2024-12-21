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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google добавила в свой браузер Chrome ИИ-защиту от мошеннических сайтов
Microsoft недавно внедрила похожий инструмент в свой Edge.

В последних тестовых сборках Chrome для Windows, Mac и Linux появилась новая функция, призванная защитить пользователей от фишинга и других онлайн-мошенничеств. Для анализа веб-страниц используется локальная языковая модель, работающая непосредственно на устройстве пользователя. Это позволяет избежать отправки данных о посещенных сайтах на серверы Google.

Появление новой функции обусловлено ростом числа киберпреступлений. Согласно недавнему отчету Microsoft о цифровой безопасности, ежедневно происходит более 600 миллионов кибератак, направленных против частных лиц, компаний и правительственных организаций.

Google не единственная компания, которая использует ИИ для борьбы с онлайн-мошенничеством. Недавно Microsoft внедрила в свой браузер Edge аналогичный инструмент для блокировки scareware (программ, имитирующих вредоносное ПО). Однако, в отличие от Chrome, в Edge данная функция не активирована по умолчанию и требует ручной настройки.

Примечательно, что Microsoft сама столкнулась с серьезными проблемами в области кибербезопасности. Российская хакерская группа Nobelium получила доступ к корпоративной учетной записи компании и в течение месяца похищала данные из электронных ящиков руководителей. После этого инцидента генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что безопасность является «приоритетом номер один» для компании.

#google #chrome #браузеры
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