Противодействие распространению запрещённой информации, так сказать.

Роскомнадзор (РКН) планирует получать от операторов связи информацию, позволяющую идентифицировать пользователей и их устройства в интернете. Это следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на regulation.gov.ru.

Данная мера, как указано в сопроводительных документах, направлена на предотвращение доступа к заблокированным в России ресурсам и защиту граждан от потенциально вредоносной информации. Фактически, РКН сможет отслеживать пользователей, посещающих заблокированные сайты.

Операторы связи должны будут предоставлять запрашиваемую информацию в течение 15 рабочих дней с момента начала предоставления доступа в интернет или подключения к их сети другого оператора.

Для выполнения новых требований операторы будут использовать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), обязательные к установке на сетях с 2019 года. ТСПУ, помимо прочего, позволяют ограничивать доступ к противоправному контенту. РКН должен начать получать информацию от операторов в течение трех месяцев после вступления приказа в силу.

Новый приказ разработан в рамках исполнения закона от 8 августа 2024 г. №216, вносящего изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Поправки касаются распространения информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей неуважение к обществу, содержащей признаки противоправных действий, а также распространяемой из хулиганских или корыстных побуждений.