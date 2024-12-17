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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Аудитория Threads достигла 100 млн активных пользователей в день
Исход пользователей из соцсети X (бывшая Twitter) продолжается.

Meta* сообщила, что её платформа микроблогов Threads достигла отметки в 100 миллионов активных пользователей в день. Компания активно развивает сервис на фоне оттока пользователей из X. Общее число пользователей Threads, по данным на ноябрь, составляет 300 миллионов, по сравнению с 275 миллионами ранее. Это первый случай, когда Meta раскрывает данные о ежедневной активности.

В прошлом месяце глава Meta, Марк Цукерберг, заявил, что число регистраций в Threads удерживается на уровне миллиона в день уже три месяца. Рост популярности сервиса частично объясняется миграцией пользователей из X, а также конкуренцией с Bluesky, у которой более 25 миллионов пользователей.

Meta последовательно внедряет новые функции: ленты по интересам, рекомендации аккаунтов для новых пользователей и возможность настройки главной ленты. Все эти усилия направлены на привлечение новой аудитории.

*Meta Platforms — признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена.

#facebook #meta #threads
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