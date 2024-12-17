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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Данные тестов: приложение Nvidia App снижает на 15% производительность в играх
Но есть нюансы.

Тесты показали, что новое приложение Nvidia App, устанавливаемое по умолчанию с драйверами, может снижать производительность в играх до 15%. Журналисты обратились за комментариями к Nvidia. Пока же, если дополнительные функции приложения не нужны, рекомендуется устанавливать драйверы без него. Приложение почти год находилось в бета-версии, и возникает вопрос: почему Nvidia не продолжила тестирование?

С выходом драйверов 566.14 в прошлом месяце GeForce Experience (GFE) официально устарело. При первом запуске GFE предлагалось обновиться до Nvidia App, но от обновления можно было отказаться. Однако с драйверами 566.36 данное ПО было удалено полностью, предоставив игроку выбор: Nvidia App или только драйверы. Как показывают тесты, сейчас лучше выбрать второй вариант.

Падение производительности на 15% – это серьёзно. Для понимания: RTX 4060 Ti всего на 18% быстрее, чем RTX 4060 (тесты GPU, 1080p, средние настройки). К счастью, снижение не всегда достигает 15%. Тесты с RTX 4060 в пяти играх показали падение частоты кадров от 2% до 12%.

При построении сравнительных графиков журналистами сначала использовались данные, полученные ранее при обзоре видеокарты Intel Arc B580. Затем несколько игр были протестированы заново. Только во второй раз драйверы Nvidia установили «с нуля», без приложения Nvidia App. В первом случае приложение работало с обычными настройками – экранные индикаторы (оверлей) были включены, но ими не пользовались.

В случае с отдельными играми (S.T.A.L.K.E.R. 2, 1440p, ультра-настройки) Nvidia App, наоборот, увеличивала производительность. Однако в обоих случаях системе не хватало видеопамяти, что делало результаты нестабильными. Небольшой прирост наблюдался и в Microsoft Flight Simulator 2024 (1440p, ультра-настройки), но он укладывался в погрешность, а частота кадров не превышала 30 fps.

Во всех остальных ситуациях отключение (или бездействие) Nvidia App улучшало производительность. Влияние приложения практически не зависело от настроек и разрешения. Степень снижения производительности менялась в зависимости от игры. Тесты проводились пока только на одной системе.

Анализ показал, что больше всего страдают игры на Unreal Engine 5. Сильнее всего «просела» Assassin’s Creed Mirage: -9%, -12% и -6% (1080p средние, 1080p ультра, 1440p ультра соответственно). S.T.A.L.K.E.R. 2 потеряла около 6% (без учёта 1440p ультра), Black Myth: Wukong – 2–6%, Baldur’s Gate 3 (DirectX 11) – 3–4%, Flight Simulator 2024 (1080p) – 6%.

Влияние приложения Nvidia App на производительность в играх также зависит от установленных в системе CPU и GPU. Например, один пользователь сообщил о падении на 15% в Black Myth: Wukong (RTX 4080 Super, Ryzen 7 9800X3D). Возможно, мощные GPU страдают сильнее, что кажется не совсем логичным.

#nvidia #приложения #nvidia app
2
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