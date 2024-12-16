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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft приступила к тестированию функцию обмена файлами между ПК на Windows и iPhone
Речь идёт о приложении Phone Link.

Участники программы Windows Insider получили возможность передавать файлы между iPhone и компьютером с Windows 11 или Windows 10 через приложение Phone Link.

Для работы функции требуется iPhone с iOS 16 или новее, приложение Link to Windows на iPhone (версии 1.24112.73 и выше) и Phone Link версии 1.24112.89.0 или выше на компьютере. Пользователям, ранее не подключавшим iPhone к Phone Link, будет предложено настроить обмен файлами при первом подключении. Те, кто уже использует Phone Link, могут активировать новую функцию на специальной странице.

Чтобы отправить файл с iPhone на компьютер, нужно выбрать файл, нажать кнопку «Поделиться», затем «Link to Windows» и указать целевое устройство. Для передачи файла с компьютера на iPhone необходимо выбрать файл, щёлкнуть по нему правой кнопкой мыши, выбрать «Поделиться», а затем «Мой телефон» или Phone Link. Пока поддерживается передача только локальных файлов.

#apple #microsoft #iphone #windows 10 #windows 11 #программное обеспечение #ios 16
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