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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Аэрофлот» будет применять ИИ для прогнозирования спроса на билеты
Компания даже экономический эффект подсчитала от внедрения такой системы.

Авиакомпания «Аэрофлот» станет участником Альянса в сфере искусственного интеллекта после завершения корпоративных процедур. Об этом объявлено на международной конференции AI Journey в Москве.

«Аэрофлот» планирует применять ИИ в нескольких направлениях, включая создание цифровых двойников для анализа и оптимизации бизнес-процессов. Ключевым проектом является Автоматизированная система управления доходами (АСУД), в которой нейросети прогнозируют спрос на авиаперелёты на срок от трёх дней до года.

Это позволит оптимизировать загрузку самолётов и оперативно реагировать на изменения рынка. Ожидаемый экономический эффект от АСУД на первом этапе составит не менее 3 млрд рублей. В рамках Альянса «Аэрофлот» намерен доработать АСУД для использования другими российскими авиакомпаниями.

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям Антон Мацкевич отметил, что компания активно внедряет новейшие IT-решения и замещает иностранное ПО. В группе «Аэрофлот» за развитие ИИ отвечает специальный департамент.

Альянс в сфере ИИ, основанный в 2019 году, объединяет 12 компаний и более 90 участников отраслевых клубов. Организация занимается вопросами развития инфраструктуры, саморегулирования, образования, кадров, науки, оценки качества ИИ-решений, внедрения технологий в различных отраслях и международного сотрудничества.

#искусственный интеллект #авиация #аэрофлот
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