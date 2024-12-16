Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«VK Видео» удаляет до 250 тысяч пиратских роликов ежемесячно
Обрабатывается в среднем по 15 тысяч обращений правообладателей в месяц.

Видеохостинг «VK Видео» ежемесячно обрабатывает около 15 тысяч обращений правообладателей и удаляет до 250 тысяч единиц пиратского контента. Об этом сообщил технический директор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин. Авторы и правообладатели могут сообщать о нарушениях через специальную форму DMCA или использовать систему Content ID для автоматической идентификации пиратского видео и аудио.

Сервисы Nuum и RuTube не раскрыли аналогичные данные. В Nuum заверили, что жалобы обрабатываются в штатном режиме, а спорный контент удаляется в течение суток.

Участники медиарынка отмечают рост пиратства на российских видеохостингах после ухода западных правообладателей, таких как Sony, Warner и Universal. По их словам, зарубежные фильмы часто появляются на пиратских ресурсах раньше, чем у легальных онлайн-кинотеатров.

Заместитель гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский ранее подтверждал наличие большого объёма пиратского контента на RuTube, но заверял, что нелицензионные материалы удаляются по запросу правообладателей в течение 24 часов, а в рамках антипиратского меморандума — в течение шести.

Директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов полагает, что большая часть удаляемого контента приходится на запросы из России. Эту точку зрения разделяют и представители медиахолдингов, которые отмечают, что западные правообладатели в основном взаимодействуют с платформами по вопросам истечения лицензий.

Антипиратский меморандум, подписанный правообладателями и поисковиками в 2018 году, предполагает создание реестра ссылок на пиратский контент и его удаление из поисковой выдачи. В прошлом году к меморандуму присоединились представители книжной и музыкальной индустрии.

По данным MUSO и Kearney, Россия в 2023 году заняла третье место в мире по потреблению пиратского контента с долей 6%, уступив лишь США и Индии. Глобальное число посещений пиратских ресурсов выросло примерно на 10% по сравнению с 2022 годом.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 2-я часть
5
Обзор Ryzen 5 7600X3D, сравнение с 7500F и 7800X3D
20
Собираем игровой ПК на CPU и GPU AMD под ёлочку заранее, пока курс рубля не ушёл выше 110р за $1
10
От 5G к 6G: что ждет глобальную связь в будущем
9
Худший год в истории консолей Xbox — вспоминаем, как это было
16
Почему отказ от игр не сделает вашу жизнь лучше
23
9 ультимативных игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4090, которые можно купить в Мегамаркете
3
Как пользователи Steam зарабатывали деньги, продавая картинки иностранцам
1
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
27
Британский ученый А.Тейлор: Санта Клаус страдает сердечной недостаточностью и небольшим слабоумием
10

Сейчас обсуждают

Застенчивая Катя
16:29
Дантист1980 перелогинься, ты палишься, сначала у тебя была Шабля, теперь швайнеШунде. Я так понимаю ты не только букву "с" не выговариваешь, как в слове "сабля" поэтому она у тебя "шабля", но и "х"....
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
Nvidia&Intel Hater
16:28
ты не поверишь,но чпокнутых прямо в мозг хуангом очень много.тут периодически (сейчас снова в бане) такой появляется.backardi-beringan-clamwult-kurkomislo-fergus и еще десятка 2 ников у него в бане.ко...
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti приписывают 16 ГБ GDDR7 со 128-битной шиной, а RTX 5060 только 8 ГБ
Застенчивая Катя
16:26
Чё за срач, чел изобрел новое слово для немецкого языка швайнеШунде, это вам не какой-то швайнехунд или даже швайнекарась, это целый швайнеШунде. А мне понравилось, теперь Трусикёра так и будем назыв...
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
x86_64
16:19
а понятно росатом, и иже с ними... как то дико сравнивать процессы в том же росатоме и деятельность нашего афтора... Советую читая статьи Чимбала понимать что это Гомер Симпсон(примерно один уровень ...
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
Nvidia&Intel Hater
16:13
именно свинособака,так и называли бандеровцев их хозяева нацисты
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
Семён Ярис
16:11
Буквально три дня назад система сама предложила перейти на 24- обновлялось долго, но проблем явных нет. Лагов и подтормаживаний не наблюдается.
Последнее обновление безопасности для Windows 11 24H2 приносит неожиданные проблемы
Эдуард Петров
16:08
Клоуны в редакторах. Желтее заголовок не могли придумать?
Опубликован список лучших процессорных кулеров 2024 года
Митюнин Сергей
16:04
Да .америкосы.доставят головников нашей системе ПВО
В США рассказали о первых успешных полётах секретного дрона-невидимки Thanatos
Митюнин Сергей
15:59
Это будет супер сенсацией ещё одна - девятая планета в нашей солнечной системе -найдена.
Новые данные указывают на ранее неизвестную девятую планету в нашей Солнечной системе
Александр
15:58
640к хватит на всё! - Бил Гейтс. 8 ГБ хватит всем! - мысли Дженсена Хуанга. Да чего же вы такие жадные то, а? - обычный потребитель.
GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 получат память GDDR7 объемом 16 ГБ и 8 ГБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем