Обрабатывается в среднем по 15 тысяч обращений правообладателей в месяц.

Видеохостинг «VK Видео» ежемесячно обрабатывает около 15 тысяч обращений правообладателей и удаляет до 250 тысяч единиц пиратского контента. Об этом сообщил технический директор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин. Авторы и правообладатели могут сообщать о нарушениях через специальную форму DMCA или использовать систему Content ID для автоматической идентификации пиратского видео и аудио.

Сервисы Nuum и RuTube не раскрыли аналогичные данные. В Nuum заверили, что жалобы обрабатываются в штатном режиме, а спорный контент удаляется в течение суток.

Участники медиарынка отмечают рост пиратства на российских видеохостингах после ухода западных правообладателей, таких как Sony, Warner и Universal. По их словам, зарубежные фильмы часто появляются на пиратских ресурсах раньше, чем у легальных онлайн-кинотеатров.

Заместитель гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский ранее подтверждал наличие большого объёма пиратского контента на RuTube, но заверял, что нелицензионные материалы удаляются по запросу правообладателей в течение 24 часов, а в рамках антипиратского меморандума — в течение шести.

Директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов полагает, что большая часть удаляемого контента приходится на запросы из России. Эту точку зрения разделяют и представители медиахолдингов, которые отмечают, что западные правообладатели в основном взаимодействуют с платформами по вопросам истечения лицензий.

Антипиратский меморандум, подписанный правообладателями и поисковиками в 2018 году, предполагает создание реестра ссылок на пиратский контент и его удаление из поисковой выдачи. В прошлом году к меморандуму присоединились представители книжной и музыкальной индустрии.

По данным MUSO и Kearney, Россия в 2023 году заняла третье место в мире по потреблению пиратского контента с долей 6%, уступив лишь США и Индии. Глобальное число посещений пиратских ресурсов выросло примерно на 10% по сравнению с 2022 годом.