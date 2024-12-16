Она создаётся на базе IntelliJ IDEA Community от JetBrains.

Российский разработчик ПО «Группа Астра» вместе с Haulmont и Axiom JDK («Аксиом») создаёт отечественную открытую среду разработки OpenIDE. В настоящий момент она уже поддерживает Java и Kotlin. В дальнейшем планируется интеграция с LSP-серверами для поддержки Go, TypeScript, Rust и других языков.

Публичный релиз OpenIDE ожидается в марте 2025 года, а бета-тестирование — в начале нового года. Проект базируется на IntelliJ IDEA Community от JetBrains. Однако использование этой среды в России связано с трудностями: дистрибутивы размещены на зарубежных серверах, доступ к плагинам ограничен, есть риски, связанные с проприетарными компонентами и возможной утечкой данных за рубеж.

Сборка и инфраструктура OpenIDE находятся в России, обращения к зарубежным серверам исключены, проприетарные компоненты отсутствуют, а код открыт. Функциональность расширяется российскими плагинами через публичный маркетплейс. Haulmont предлагает бесплатную версию плагина Amplicode с базовой поддержкой Spring Framework. Платный Amplicode поддерживает Spring, JPA, Docker, Kafka и Kubernetes.

OpenIDE интегрирована с российской Axiom JDK и в будущем будет интегрирована с российской платформой GitFlic от «Ресолют» («Группа Астра»).