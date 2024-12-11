Распределяются они не совсем равномерно.

Компания Cloudflare подвела итоги 2024 года, опубликовав обзор интернет-активности. По данным отчёта, мировой интернет-трафик показал значительный рост, а онлайн-привычки пользователей продолжают меняться. Несмотря на временные спады в конце февраля и лета, к концу ноября общий годовой трафик увеличился на 17,2%. Однако этот рост распределился неравномерно по миру. В Гвинее, например, трафик увеличился на феноменальные 350%, что свидетельствует о стремительном развитии интернет-инфраструктуры в этой стране.

В обзоре Cloudflare также анализируются определённые привычки пользователей интернета вкупе с общепринятыми тенденциями. Например, Google остаётся лидирующей поисковой системой, Chrome — самым популярным браузером, WhatsApp — приложением номер один для общения, а Facebook — главной социальной сетью.

Среди других интересных данных, представленных в обзоре Cloudflare: в 2024 году зафиксировано 225 крупных сбоев в работе интернета по всему миру; средняя скорость подключения в десятке стран с самым быстрым интернетом достигает 200 Мбит/с; около 41% мирового интернет-трафика приходится на мобильные устройства; более трети всего бот-трафика генерируется в США. Стоит отметить и стремительное развитие спутникового интернета: глобальный трафик Starlink вырос более чем на 330%.