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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Valve намекает на появление новых консолей от партнёров с предустановленной SteamOS
Всё дело в «засветившимся» логотипе Powered by SteamOS.

Обновлённое руководство по брендингу Valve содержит логотипы и товарные знаки Powered by SteamOS для устройств, производимых партнёрами компании. В документе, на который обратили внимание SteamDB и Ars Technica, говорится, что логотип Powered by SteamOS означает, что устройство работает под управлением SteamOS и загружается в эту систему при включении. Таким образом, партнёры будут поставлять устройства с предустановленной SteamOS, образ которой предоставлен или разработан совместно с Valve.

В настоящее время единственным устройством с предустановленной ОС от Valve является Steam Deck от самой Valve. Появление нового брендинга намекает на подготовку к выпуску устройств на SteamOS совместно с партнёрами.

Ранее Valve уже сотрудничала с другими производителями в рамках проекта Steam Machines — гибридов ПК и игровых консолей на базе Linux. Проект просуществовал несколько лет, начиная с 2015 года, успев дать толчок развитию других проектов Valve, включая потоковую передачу игр и создание собственного оборудования, такого как Steam Controller и Steam Deck. Опыт партнёрства также проявился в VR-экосистеме Valve, где гарнитура Index является преемником серии HTC Vive.

Также известно, что Valve сотрудничает с Asus над версией SteamOS для ROG Ally. Учитывая, что Windows остаётся слабым местом для многих портативных игровых ПК, компании могут быть заинтересованы в передаче разработки программного обеспечения Valve, особенно с возможностью использовать бренд Steam и логотип Powered by SteamOS в маркетинге.

#steam #valve #операционные системы #steamos
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