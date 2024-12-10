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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft Edge на Windows 11 стал быстрее
Если кому-то не нравится Google Chrome, например.

В последних версиях Microsoft Edge для Windows 11 реализована новая платформа WebUI 2.0, существенно повышающая производительность браузера. Обновление, как сообщает Windows Latest, сокращает время загрузки элементов интерфейса, делая работу более быстрой и отзывчивой.

Например, «Основные компоненты браузера» теперь загружаются на 42% быстрее, а панель «Избранное» открывается на 40% быстрее. Эти улучшения особенно заметны на менее мощных компьютерах, например, с небольшим объёмом оперативной памяти или без SSD-накопителя. Для бюджетных ноутбуков это дополнительный аргумент в пользу Edge по сравнению с Chrome.

Microsoft планирует постепенно переводить остальные элементы Edge на WebUI 2.0, поэтому в ближайшие месяцы ожидается дальнейший прирост производительности.

#microsoft #браузеры #microsoft edge #webui 2 0
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1050ти и сейчас с любым процом уровня i5 и выше, 60 кадров в танчиках 1080р на высоких-ульра дает. Вот бы все старые карты игнорировали в последних играх "новые" эффекты - и менять не надо было.) Ты...
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12:22
на проводах гораздо больше потерями исчезает. и воздух в тюрьму не сажают. Вопрос что совок мог себе позволить такое, тратя 40% на ввп. а сегодня даже если брать 2021 год то нет. внезапно.
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