Если кому-то не нравится Google Chrome, например.

В последних версиях Microsoft Edge для Windows 11 реализована новая платформа WebUI 2.0, существенно повышающая производительность браузера. Обновление, как сообщает Windows Latest, сокращает время загрузки элементов интерфейса, делая работу более быстрой и отзывчивой.

Например, «Основные компоненты браузера» теперь загружаются на 42% быстрее, а панель «Избранное» открывается на 40% быстрее. Эти улучшения особенно заметны на менее мощных компьютерах, например, с небольшим объёмом оперативной памяти или без SSD-накопителя. Для бюджетных ноутбуков это дополнительный аргумент в пользу Edge по сравнению с Chrome.

Microsoft планирует постепенно переводить остальные элементы Edge на WebUI 2.0, поэтому в ближайшие месяцы ожидается дальнейший прирост производительности.