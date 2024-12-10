Нужные инструкции опубликованы на странице поддержки Microsoft.

Компания Microsoft, ранее настаивавшая на обязательном наличии TPM 2.0 для установки Windows 11, неожиданно смягчила свою позицию. Теперь официально разрешена установка новой операционной системы на компьютеры, не соответствующие минимальным требованиям. Инструкции опубликованы на странице поддержки Microsoft, однако компания предупреждает о возможных проблемах с совместимостью, отказах системы и отсутствии обновлений безопасности.

Установка Windows 11 на несовместимое оборудование означает принятие пользователем всех рисков, включая потерю гарантии производителя. Об этом напоминают сами редмондцы, но кого это остановит? Перед установкой необходимо подтвердить согласие с условиями, предупреждающими об отсутствии поддержки и обновлений для таких устройств.

Главным требованием Microsoft для Windows 11 ранее было наличие чипа TPM 2.0. Теперь пользователи могут обновить систему даже без необходимого оборудования, предположительно, через приложение Windows Update и «Проверку работоспособности ПК». После установки на несовместимый компьютер на рабочем столе появится водяной знак и уведомление в настройках, которые можно удалить только через реестр.

В течение 10 дней после обновления Microsoft позволяет вернуться к Windows 10 через «Параметры» -> «Система» -> «Восстановление» -> «Параметры восстановления». Однако рекомендуется создать резервную копию данных перед обновлением.