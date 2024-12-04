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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Базальт СПО» зарегистрировала мобильную ОС ALT Mobile в реестре российского ПО
Данная ОС поставляется только предустановленной на устройства производителей.

Российская компания «Базальт СПО» объявила о включении своей мобильной операционной системы ALT Mobile в реестр отечественного программного обеспечения под номером 24906 в категории «Мобильная операционная система». ALT Mobile предназначена для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств, работает на базе Linux и использует оболочку Phosh, основанную на технологиях GNOME. Интерфейс системы адаптирован для сенсорных экранов малой диагонали.

Особенностью ALT Mobile является полная совместимость с корпоративной IT-инфраструктурой, работающей на ОС «Альт» для компьютеров и серверов. Централизованное управление такой инфраструктурой, включая мобильные устройства, осуществляется с помощью комплекса «Альт Домен». Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов подчеркнул, что выпуск ALT Mobile — важный шаг в развитии линейки ОС «Альт». Продукт ориентирован на корпоративных клиентов, которым важна надёжность IT-инфраструктуры.

В отличие от ОС общего назначения, ALT Mobile поставляется только предустановленной на устройства производителей. «Базальт СПО» активно работает над совместимостью ОС с различным оборудованием, включая банковские терминалы, кассовые аппараты и телевизионные приставки. Система уже предустанавливается на планшеты MIG и совместима с архитектурами x86_64, aarch64, RISC-V. Также доступны образы для установки на смартфоны Pine64 и игровые приставки Anbernic.

Технический директор MIG Сергей Германович отметил, что ALT Mobile полностью соответствует требованиям импортозамещения и информационной безопасности, что критично для клиентов компании, работающих в сфере критической инфраструктуры. ALT Mobile — российская разработка на базе свободного ПО, независимая от зарубежных сервисов, с открытым исходным кодом. Высокая надёжность ОС обеспечивается за счёт контролируемой сборки и регулярных обновлений. Интерес к ALT Mobile уже проявили госструктуры, бизнес и частные пользователи.

#linux #российское по #базальт спо #alt mobile
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