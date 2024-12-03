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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз Vulkan 1.4: поддержка 8K, оптимизированная потоковая передача данных и повышенные системные требования
Не DirectX единым, так сказать.

Khronos Group представила Vulkan 1.4 — новую версию своего кроссплатформенного API для 3D-графики и вычислений. Разработчики сосредоточились на упрощении процесса разработки и повышении производительности приложений, интегрировав ряд долгожданных функций и расширений в основной стандарт. Vulkan 1.4 призван облегчить создание кроссплатформенных высокопроизводительных приложений для различных устройств.

Ключевые нововведения Vulkan 1.4:

  • Оптимизированная потоковая передача данных. Реализованы новые требования к передаче данных, позволяющие приложениям эффективно передавать большие объёмы информации на устройство одновременно с рендерингом без ущерба для производительности. Это критически важно для современных ресурсоёмких приложений, обеспечивая плавную и бесперебойную работу.
  • Стандартизация ключевых расширений. Многие ранее опциональные расширения, необходимые для высокопроизводительных приложений, теперь являются обязательными в Vulkan 1.4. Это гарантирует их доступность на различных платформах и упрощает разработку универсального кода. Среди таких расширений: push-дескрипторы, динамическое чтение и scalar block layouts. Создатели ПО могут быть уверены, что эти важные функции будут доступны на любом совместимом устройстве.
  • Поддержка рендеринга 8K. Vulkan 1.4 гарантирует поддержку рендеринга в разрешении 8K с использованием до восьми отдельных целей рендеринга. Это открывает новые возможности для создания ультрареалистичной графики и погружающих визуальных эффектов.
  • Интеграция расширений по обслуживанию. Все расширения по обслуживанию, включая VK_KHR_maintenance6, теперь являются частью основной спецификации Vulkan 1.4. Это обеспечивает более единый и стабильный API для разработчиков.
  • Повышенные минимальные требования. Vulkan 1.4 повышает минимальные аппаратные требования, что способствует повышению общей производительности и эффективности приложений.

Khronos Group также объявила о выходе обновленного Vulkan SDK от LunarG, который будет поддерживать Vulkan 1.4 и различные языки шейдеров, включая HLSL, GLSL и Slang. Релиз SDK запланирован на январь 2025 года. Многие ведущие производители графического оборудования, такие как AMD, Arm, Imagination, Intel, NVIDIA и Samsung, уже подтвердили свою поддержку Vulkan 1.4 и готовятся к выпуску совместимых драйверов. Это говорит о широкой поддержке новой версии API в отрасли и ее потенциале стать новым стандартом для разработки графических приложений. Mesa, популярный набор драйверов с открытым исходным кодом для Linux, также прошел тестирование на совместимость с Vulkan 1.4 на различном оборудовании.

#khronos group #vulak 1 4
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