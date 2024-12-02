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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Патч для Linux ускоряет загрузку систем на базе AMD Zen 1 и 2
Исправление также будет перенесено на более старые версии ядра.

Выпущенный патч для ядра Linux 6.13 устраняет ошибку, из-за которой время загрузки систем на процессорах AMD Zen 1 и Zen 2 могло увеличиваться до нескольких минут. Исправление также будет перенесено на более старые версии ядра.

Проблема была обнаружена сотрудником Nokia, заметившим аномально долгое время запуска более чем 10 серверов на базе процессоров AMD Epyc (Zen 1). Обычно один из этапов загрузки занимал около 12 секунд, но после установки определенного патча время увеличивалось вплоть до нескольких минут.

Ошибка была связана с изменением, внесённым в Linux 6.11 в мае 2023 года. Это изменение, названное «load late on both threads», было призвано оптимизировать обновления микрокода для процессоров AMD с технологией SMT (Simultaneous Multi-Threading). SMT позволяет каждому ядру обрабатывать два потока данных.

Разработчик AMD, автор кода «load late on both threads», объяснил, что ранее Linux проверял, нужно ли применять обновление микрокода к обоим потокам или достаточно одного. Патч убрал эту проверку, предполагая, что обновление всегда должно применяться к обоим потокам.

Однако, как выяснил инженер Nokia, обновление микрокода успешно применялось к одному потоку, а затем повторно применялось ко второму, что было излишним и приводило к значительному увеличению времени загрузки. Новый патч исправляет эту ошибку.

#amd #linux #операционные системы #zen #zen 2
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