Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск подал очередной иск против OpenAI
Перечень претензий миллиардера к стартапу растёт.

Сперва принявший некоторое участие в становлении OpenAI Илон Маск (Elon Musk) критиковал стартап за отклонение от идеалов безвозмездной разработки технологий искусственного интеллекта, но после создания им в 2023 году конкурирующей компании xAI риторика миллиардера стала более прагматичной. Как отмечает CNBC, четвёртый по счёту судебный иск Маска против OpenAI получил поддержку не только представителей xAI, но и бывшего члена совета директоров OpenAI Шивон Зилис (Shivon Zilis).

Источник изображения: Anadolu, Getty Images

В тесте искового заявления законные представители Илона Маска не только обвиняют OpenAI в попытках реорганизовать структуру стартапа с целью окончательного перехода на коммерческие рельсы, но и в сближении с Microsoft ради злоупотребления положением на рынке. Адвокаты миллиардера сравнивают OpenAI с «Франкенштейном, который загромоздил рынок, и был сшит из разных организационных форм для служения финансовым интересам Microsoft». Как известно, в совете директоров OpenAI должен появиться представитель Microsoft, поскольку последняя является крупным инвестором в капитал стартапа, вложившим уже около $14 млрд.

При этом с 2019 года организационная структура OpenAI подразумевает главенство некоммерческой организации, и это отпугивает от стартапа инвесторов. Попытки действующего руководства компании устранить это несоответствие пугают Илона Маска, который видит в сближении OpenAI и Microsoft угрозу для своего бизнеса. Кроме того, Маск утверждает, что OpenAI требует от своих инвесторов воздержаться от поддержки других компаний, работающих в сегменте систем искусственного интеллекта. Подобный сговор может быть признан незаконным, и миллиардер призывает суд разобраться в этой ситуации.

#microsoft #илон маск #openai #судебный иск
+
Написать комментарий (0)
Разработчики Opera, Vivaldi и даже Chrome обвинили Microsoft в неправомерном продвижении браузера Edge
Microsoft открывает доступ к противоречивой ИИ-функции Recall в Windows 11, которая шпионит за пользователем
Руководство TikTok надеется на диалог с Маском и Трампом, чтобы избежать запрета в США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему немецкие танки Второй мировой так и не перешли на дизель
26
Total War: Warhammer III - пример идеальной игры в 2024 году
7
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
11
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
56
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
45
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
144
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
32
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
27
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
9

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
07:28
О, а нас тут много... В Туапсе родня
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
Апшеронский скакел
07:27
Всём интелбоям
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
Roditch
07:01
Ну хоть у кого-то на рынке видеокарт появилась здравая мысль не просто повышать цены, а устроить здоровую конкуренцию. Синим ещё бы драйвера дополнить и было бы вообще хорошо.
В ближайшее время выйдут бюджетные видеокарты Intel Arc B570/580 и Radeon на GPU Navi 44
Максим Ширшов
07:01
А что плохого вы видите в словах, что брак от интел берут плохо ? Чем более квалифицированные будут пользователи, тем меньше вероятности им пострадать от некачественной продукции синего гиганта. Скол...
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
Максим Ширшов
06:57
Доказательства тебе приедут в любой момент, вероятнее когда закончится гарантийный срок. 1 год для процессора вообще не срок, люди берут процессоры на 5+ лет чаще всего. Сначала булшит от интел будет ...
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
Максим Ширшов
06:51
А в чем у них принципиальное отличие ? Количество ядер ?
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
Максим Ширшов
06:50
Ты можешь купить топовый процессор, заплатить за него честно заработанные и ожидаешь получить непревзойденную производительность, а в реальности у тебя на руках лотерея, у которой есть встроенный тайм...
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
Владимир Свечников
06:43
Вы серьёзно думаете, что "брак от интел лежит месяцами и его никто не берет"? А как же статистика? Или будучи религиозным фанатиком АМД, вы не верите в статистику?
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
Ñřøpb PÝÇb
06:35
Что то дизайн уродливый одна другого. С 1 по 4 модели легендарное. А 5 ну так. А 6 вообще уё...ище.
Дата выхода PlayStation 6 может быть перенесена на 2028 год
Владимир Свечников
06:30
Откуда сведения, что 13700 горит? У меня такой проц уже больше года. Он отлично работает даже с воздушным охлаждением. Пруф приведите. Или признайте, что нагло врёте.
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем