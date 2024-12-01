Перечень претензий миллиардера к стартапу растёт.

Сперва принявший некоторое участие в становлении OpenAI Илон Маск (Elon Musk) критиковал стартап за отклонение от идеалов безвозмездной разработки технологий искусственного интеллекта, но после создания им в 2023 году конкурирующей компании xAI риторика миллиардера стала более прагматичной. Как отмечает CNBC, четвёртый по счёту судебный иск Маска против OpenAI получил поддержку не только представителей xAI, но и бывшего члена совета директоров OpenAI Шивон Зилис (Shivon Zilis).

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В тесте искового заявления законные представители Илона Маска не только обвиняют OpenAI в попытках реорганизовать структуру стартапа с целью окончательного перехода на коммерческие рельсы, но и в сближении с Microsoft ради злоупотребления положением на рынке. Адвокаты миллиардера сравнивают OpenAI с «Франкенштейном, который загромоздил рынок, и был сшит из разных организационных форм для служения финансовым интересам Microsoft». Как известно, в совете директоров OpenAI должен появиться представитель Microsoft, поскольку последняя является крупным инвестором в капитал стартапа, вложившим уже около $14 млрд.

При этом с 2019 года организационная структура OpenAI подразумевает главенство некоммерческой организации, и это отпугивает от стартапа инвесторов. Попытки действующего руководства компании устранить это несоответствие пугают Илона Маска, который видит в сближении OpenAI и Microsoft угрозу для своего бизнеса. Кроме того, Маск утверждает, что OpenAI требует от своих инвесторов воздержаться от поддержки других компаний, работающих в сегменте систем искусственного интеллекта. Подобный сговор может быть признан незаконным, и миллиардер призывает суд разобраться в этой ситуации.