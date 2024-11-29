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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Электронная торговая платформа «Грузовые перевозки» внесена в реестр российского ПО
Она призвана обеспечить равный доступ к рынку железнодорожных перевозок всем его участникам.

Минцифры включило электронную торговую площадку (ЭТП) «Грузовые перевозки» в реестр российского программного обеспечения. Эта многофункциональная цифровая платформа для железнодорожной логистики разработана ОАО «РЖД» по предписанию ФАС России для обеспечения равного доступа к рынку железнодорожных перевозок всем участникам – грузоотправителям, экспедиторам и операторам подвижного состава, независимо от масштаба бизнеса, местоположения и опыта.

ЭТП «Грузовые перевозки» предоставляет широкий спектр услуг: организацию перевозок, проведение расчётов, отслеживание вагонов в режиме реального времени, а также оформление документов по принципу «одного окна» в онлайн-режиме, круглосуточно. На данный момент к платформе подключено около 10 тысяч пользователей, из которых более 150 – поставщики услуг.

Включение ЭТП в реестр российского ПО является важным шагом на пути к достижению технологической независимости и повышению уровня информационной безопасности в транспортной отрасли. Генеральный директор ООО «Цифровая логистика» Николай Резвов отметил: «Мы считаем развитие импортонезависимых цифровых технологий на транспорте одной из приоритетных задач. Оперативная работа по внесению ЭТП ГП в реестр российского ПО как значимого инструмента для повышения эффективности логистических процессов в цифровой среде является этому прямым подтверждением».

#российское по #сделано в рф
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