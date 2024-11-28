Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
С нового года хостинг-провайдеров в РФ обяжут раскрывать данные о стране выдачи документов клиентов-физлиц и не только
Роскомнадзор также будет требовать сведения о вычислительной мощности инфраструктуры провайдера.

Минцифры предлагает расширить перечень данных, которые хостинг-провайдеры будут предоставлять Роскомнадзору. С 1 января 2025 года компании должны будут раскрывать информацию о стране выдачи документов клиентов-физлиц и сведения о юрлицах, использующих их услуги, а также о производительности и вычислительной мощности своей инфраструктуры. Эти данные будут запрашиваться только при выявлении подозрительной активности в Сети. Нововведение вызывает опасения у провайдеров, которые обеспокоены безопасностью данных своих клиентов, поскольку сохранение конфиденциальности играет решающую роль в защите от кибератак.

Сейчас хостинг-провайдеры, входящие в реестр, обязаны предоставлять информацию о своих системах, IP-адресах, местоположении мощностей, точках обмена трафиком и используемых средствах защиты данных. Этот реестр был создан в начале 2024 года, а с лета компании обязаны вносить в него данные и размещать свои мощности в России. Кроме того, они должны иметь возможность установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). С 1 февраля 2024 года провайдеры, не включённые в реестр, не могут оказывать услуги в России.

Роскомнадзор сможет запрашивать новые данные в случае выявления рисков устойчивости сети. Срок предоставления информации — четыре часа. В Минцифры утверждают, что речь не идёт о передаче персональных данных, а нововведения направлены на повышение безопасности инфраструктуры и защиту пользователей. Роскомнадзор поясняет, что эти данные необходимы для выявления источников кибератак и оценки рисков. Сведения о вычислительной мощности будут запрашиваться не чаще двух раз в год.

Однако эксперты отрасли выражают опасения. Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITglobal.com, отмечает, что раскрытие такой информации может противоречить соглашениям о неразглашении (NDA), которые являются неотъемлемой частью крупных контрактов. Компании часто предпочитают не раскрывать информацию о своих провайдерах, чтобы минимизировать риски кибератак.

Никита Цаплин, генеральный директор RUVDS, обращает внимание на неопределённость в вопросах хранения информации и возможные претензии клиентов к компаниям по поводу сохранности данных. В «Рунити» считают новые требования избыточными, указывая на существующее взаимодействие с госорганами и потенциальный ущерб развитию и безопасности продуктов из-за постоянно растущего числа требований. По мнению Сергея Журило, директора по информационной безопасности «Рунити», новые акты зачастую тормозят развитие продуктов и снижают качество их работы.

#роскомнадзор #провайдеры #хостинг
+
Написать комментарий (0)
В России возникли проблемы с доступом к сайтам с шифрованием ECH от CloudFlare
В России будет запрещено распространение информации о VPN-сервисах
РКН: Twitch продолжает игнорировать требования об удалении запрещённого в РФ контента
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
7
"Forgive Me Father 2": краткий обзор новой игры (+ бонус)
+
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
146
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
29
Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна
13
О пассивном заработке в Steam для начинающих с цифрами и пруфами
7
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
8
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
6
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
5

Сейчас обсуждают

Alex Z
13:39
Что не стоит брать? 3070, 3070Ti, 3080. В перспективе это мертвые карты. конечно не стоит брать этим картам так то уже 5 лет))) купил на старте 3070 и не парюсь. то что в каких то режимах не хватает ...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Илья Высоцкий
13:37
Он стал невыгоден уже года полтора как.
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
Ярослав Федак
13:34
Кажется кто-то подписан на Чатланина)))
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
Салават Хайрутдинов
13:31
Стилус с левой стороны, вот это инновация, ради неё точно перейду с S24 Ultra
В Сальвадоре построят Bitcoin-City и будут сдавать вулканы в аренду для добычи криптовалюты
Эдуард Сардаров
13:30
Зачем? Если пишут, что уровень сопоставим с 12900.
Будущий народный Core Ultra 5 225F оказался на 43% быстрее Core i5-12400F
Alex Z
13:29
когда коту нечего делать он лижет йайца. когда хохлу ссаному данте1980 нечего делать он тоже лижет йайца коту.
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
Робин Гудеичь
13:27
Ну так зелёная бумажка слишком быстро обесцениваться. вон сонка 5 про насколько дороже, чем должна? Вот-вот))).
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
Evgeny Chezarin
13:26
Бытовая аггравация в запущенной стадии. Только стационар.
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
Alex Z
13:26
от кого этот клоунт требует компенсации?))) статью не читал но осуждаю
Цена биткойнов на кошельке, утерянном на свалке, достигла $700 млн, владелец требует компенсацию
Роман Шварц
13:23
А что ты находил в последний раз на помойке?
Пользователь Reddit нашел на мусорке невыпущенную RTX 4090 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем